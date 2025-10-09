ΕΕ: Νέοι κανόνες για ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά χρημάτων

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) στην ευρωζώνη υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές σε ευρώ.

Από σήμερα, οι PSPs υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν την υπηρεσία αποστολής άμεσων πληρωμών σε ευρώ και, για την καταπολέμηση της απάτης στις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, την υπηρεσία επαλήθευσης του δικαιούχου (VoP). "Αυτό καθιστά τις άμεσες πληρωμές πιο διαδεδομένες, ασφαλέστερες και πιο οικονομικές για όλους στην ευρωζώνη", όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Τι αλλάζει;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι μεταφορές σε ευρώ δεν θα διαρκούν πλέον ημέρες, θα φτάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνουν περισσότερο για μια άμεση πληρωμή σε σχέση με μια κανονική μεταφορά πίστωσης.

Πριν πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, οι πάροχοι πρέπει να επαληθεύουν αν το όνομα του παραλήπτη αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δοθεί, βοηθώντας στην αποφυγή λαθών ή απατών. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται δωρεάν στον πληρωτή.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης σε ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως οι άμεσες πληρωμές, με πιο αποδοτικό τρόπο.