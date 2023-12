Economist - Ecofin: Εύσημα στην Ελλάδα για την οικονομική πολιτική της

Διεθνής είναι η αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλονται στην ελληνική οικονομία από Οίκους αξιολόγησης, μεγάλου κύρους οικονομικά περιοδικά με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά και από ευρωπαϊκά όργανα, όπως το Συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών (Ecofin).

Δεν είναι τυχαίο ότι το Economist παρουσιάζει με διθυραμβικά σχόλια τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας την οποία και κατατάσσει πρώτη στη λίστα μεταξύ 35 χωρών - ως «χώρα της χρονιάς» για το 2023 - κάνοντας λόγο για «άλλον έναν απίθανο θρίαμβο», ενώ ο ένας μετά τον άλλο οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.

«Στην κορυφή του πίνακα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, βρίσκεται η Ελλάδα - ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα για μια οικονομία που μέχρι πρότινος αποτελούσε συνώνυμο της κακοδιαχείρισης», σημειώνει χαρακτηριστικά και υπογραμμίζει πως η Ελλάδα πέτυχε «μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα» σε ό,τι αφορά τους πέντε δείκτες, βάσει των οποίων προκύπτει η συνολική βαθμολογία για κάθε χώρα.

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα θα αναδεικνυόταν από το Economist ως χώρα της χρονιάς; Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Μια αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, παραθέτοντας το άρθρο του Economist.

A few years ago, who would have expected that Greece would be named @TheEconomist’s country of the year? Yet this is exactly what has happened. A recognition of the Greek people’s efforts, our continuing reforms and our country’s progress. https://t.co/coLfKanjoX