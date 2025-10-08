ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

Ανοίγει σήμερα στις 13:00, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου.

Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας

5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου

5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ εδώ.