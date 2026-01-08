ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παρόχους κατάρτισης, ενταγμένους στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την κατάθεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του «προγράμματος ενεργητικών πολιτικών για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος, εδώ.

Οι πάροχοι κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έως δύο προγράμματα: ένα σχετικό με επαγγέλματα γραφείου και ένα σχετικό με πωλήσεις, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.

Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν, πέραν της διά ζώσης κατάρτισης, και με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή των ωφελουμένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα ΣΕΚ υλοποιείται μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (Training Vouchers) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Περιλαμβάνει 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα επαγγέλματα γραφείου και οι πωλήσεις και ακολουθείται από πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επιταγών πιστοποίησης (Certification Vouchers).

Τα προγράμματα που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή της ΔΥΠΑ.

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν για τα εγκεκριμένα προγράμματα και θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.