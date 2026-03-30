ΔΥΠΑ: Μέχρι τη Μ. Τρίτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης σε 5 περιοχές της χώρας

Τη Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας».

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 18 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα λάβουν επιχορήγηση από 60% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 951,57 ευρώ για 4 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις παραπάνω περιοχές και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Στη συνέχεια, ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωρεί στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης απασχόλησης ανέρχεται σε 23.313.440,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση εδώ