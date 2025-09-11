ΔΥΠΑ: Αίτηση – δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025-2026.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προσλήψεις αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/.