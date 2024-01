ΔΝΤ: Χαρτογραφώντας τις προκλήσεις του 2024 - Από τον πληθωρισμό μέχρι την κλιματική κρίση (graphs)

Μία ανασκόπηση στα πιο δημοφιλή διαγράμματα που αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μέσα στο 2023 δίνει το στίγμα που άφησε στην παγκόσμια οικονομία η χρονιά που πέρασε. Από τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα, στις τιμές ακινήτων, αγαθών, τις τάσεις στην παγκοσμιοποίηση και την κλιματική αλλαγή και πώς αυτές επέδρασαν στα βασικά οικονομικά μεγέθη, οι δημοφιλέστερες από τις απεικονίσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το ΔΝΤ συμπυκνώνουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η παγκόσμια οικονομία, πολλές από τις οποίες κληροδοτούνται και στο 2024.

Στις 26 Ιουνίου, το ΔΝΤ εξαρτά τις προοπτικές του πληθωρισμού στην Ευρώπη από τον τρόπο με τον οποίο τα εταιρικά κέρδη απορροφούν το αυξανόμενο κόστος εργασίας. Τα εταιρικά κέρδη τροφοδότησαν σχεδόν το ήμισυ του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ.

Στις 24 Αυγούστου η είδηση ότι οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων εκτινάχθηκαν σε ρεκόρ 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έκανε το γύρο του κόσμου. Η μείωση των επιδοτήσεων θα μείωνε την ατμοσφαιρική ρύπανση, θα δημιουργούσε έσοδα και θα συνέβαλε σημαντικά στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Η εαρινή έκθεση ΔΝΤ προέλβεπε ασθενέστερη ανάπτυξη εν μέσω αβέβαιων προοπτικών με υψηλούς καθοδικούς κινδύνους. Ωστόσο το τελευταίο τρίμηνο άλλαξε προς το καλύτερο τα δεδομένα ενός άστατου 2023.

To διάγραμμα 1ης Μαΐου 2023 του ΔΝΤ δείχνει την Ασία έτοιμη να οδηγήσει τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την εαρινή έκθεση του Ταμείου η Ασία αναδεικνύεται στον βασικότερο παίκτη στην παγκόσμια οικονομία με συμβολή περί το 70% στην ανάπτυξη για το 2023.

Στις 15 Μαρτίου 2023 το ΔΝΤ απεικονίζει το άνοιγμα της ψαλίδας τιμών ακινήτων έναντι του κόστους δανεισμού. Τα δύο τρίτα των οικονομιών τις οποίες παρακολουθεί ο ΟΟΣΑ είδαν τις τιμές των ακινήτων να μειώνονται. Οι αγορές ακινήτων θα έπρεπε να απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα όταν οι κεντρικές τράπεζες επιβραδύνουν ή διακόπτουν την πολιτική αύξησης των επιτοκίων τους για να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, σημειώνει το ΔΝΤ στο ιστολόγιό του.

Τον Φεβρουάριο του 2023 το ΔΝΤ χαρτογραφεί την επιβράδυνσην του παγκόσμιου εμπορίου και την ενίσχυση της τάσης από-παγκοσμιοποίησης αποτυπώνοντας την παγκόσμια ρητορική περί βραδείας παγκοσμιοποίησης (slowbalisation). Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται το σημείο καμπής για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ένα έτος μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι γεωπολιτικές εξελίξεις τροφοδοτούν την παγκόσμια επισιτιστική κρίση και την αύξηση στις τιμές αγαθών. Διεθνείς φορείς κάνουν επανειλημμένες εκκλήσεις να ληφθούν μέτρα για την προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας.

Από το Brexit και τις τεταμένες εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ως την πανδημία και τον πόλεμο, τα διαδοχικά σοκ που επιδρούν στην οικονομία κλυδωνίζουν την ανάπτυξη και στέλνουν στα ύψη την αβεβαιότητα.

Η ξηρασία στον Παναμά μειώνει τις διελεύσεις από τη διώρυγα και επιβραδύνει το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών. Εξαιρετικό case study παγκόσμιας διάχυσης των επιπτώσεων.

Πώς η πτώση τιμών ακινήτων θα μπορούσε να πιέσει τις χρωματοπιστωτικές αγορές καθώς τα επιτόκια αυξάνονται. Αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει ο πίνακας που δημοσίευσε το ΔΝΤ τον Μάιο. Χώρες με υψηλό δείκτη τιμών και αυξημένο ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει εκδοθεί με κυμαινόμενα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σύσφιξη νομισματικής πολιτικής. Χαμηλό ωστόσο παραμένει το country risk για την Ελλάδα σύμφωνα με το γράφημα.

🏠 Housing, 🌐 Globalization, 📈 Economic Growth. Explore the charts that made waves in 2023. https://t.co/aDBmTi9cBB pic.twitter.com/C8af0UvrU7