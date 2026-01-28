Δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας ύψους 400 εκατ. ευρώ διενεργήθηκε σήμερα, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση του ο ΟΔΔΗΧ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74%, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,47 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: