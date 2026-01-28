Δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας ύψους 400 εκατ. ευρώ διενεργήθηκε σήμερα, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση του ο ΟΔΔΗΧ.

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,74%, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 986 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: