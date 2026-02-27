ΔΙΜΕΑ - Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Στενότερη συνεργασία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου

Την ανάγκη στενότερης και πιο συστηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) ανέδειξαν τα πρόσφατα επιχειρησιακά και οικονομικά στοιχεία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και των απομιμητικών προϊόντων.

Ενδεικτικά, κατά το 2025 η ΔΙΜΕΑ διενήργησε 30.365 ελέγχους στην αγορά, διαπίστωσε 1.370 παραβάσεις, επέβαλε πρόστιμα ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν 475.857 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την έκταση του φαινομένου και υπογραμμίζουν τη σημασία της στοχευμένης εποπτείας, της αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων και της διαρκούς διασύνδεσης των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή και η ΔΙΜΕΑ φιλοξενούν, σήμερα, στην Αθήνα το 1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (IP), με τίτλο «Enhancing Targeting and Detection of Counterfeit Products». Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται με το Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Το σεμινάριο συγκεντρώνει εκπροσώπους της INDICAM - The Italian Association for the Enforcement of Intellectual Property Rights - GACG, του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- EUIPO, πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες με δικαιώματα σημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκπροσώπους της ΔΙΜΕΑ, της Ελληνικής Αστυνομίας, και των Tελωνείων, και στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της συνεργασίας στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απομιμητικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η συμμετοχή της Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της για την εποπτεία της αγοράς, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν:

ο ρόλος της Αρχής στην καταπολέμηση των απομιμητικών προϊόντων

οι επιχειρησιακές πρακτικές ελέγχου και στόχευσης

οι σύγχρονες προκλήσεις στον εντοπισμό παραβατικών δραστηριοτήτων

οι προοπτικές αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων

Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της ΔΙΜΕΑ που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο και τα απομιμητικά, τα οποία καταδεικνύουν την έκταση του φαινομένου.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της συστηματικής και στοχευμένης εποπτείας, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων εποπτείας, στην ενίσχυση των ελέγχων και στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των καταναλωτών.