Διευρύνεται το πακέτο της ΔΕΘ – Στο 1,6 δισ. ευρώ το «καλάθι» των οικονομικών μέτρων

Αυξημένος εμφανίζεται ο δημοσιονομικός χώρος για την κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ, καθώς τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να ξεπερνούν τους στόχους, δίνοντας «ανάσα» στο οικονομικό επιτελείο και επιτρέποντας τη διεύρυνση του πακέτου θετικών παρεμβάσεων. Οι επιδόσεις στα δημόσια ταμεία, αλλά και τα θετικά πρώτα μηνύματα από τις φετινές τουριστικές εισπράξεις, ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του, το συνολικό ύψος των μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ, έναντι των αρχικών προβλέψεων για 1,5 δισ. ευρώ.

Στο νέο διευρυμένο «καλάθι» των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης που αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, καθώς και τους συνταξιούχους.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται:

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα εισοδήματος , με βασικό σενάριο τη δημιουργία ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα 10.000 – 15.000 ευρώ, «σπάζοντας» το σημερινό συντελεστή 22% που ισχύει έως και τα 20.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται και συνολική μείωση των συντελεστών για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ.

Φορολογικά κίνητρα για οικογένειες , με έμφαση στους πολύτεκνους, στο πλαίσιο ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος.

, με έμφαση στους πολύτεκνους, στο πλαίσιο ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος. Μείωση της φορολογίας στα ενοίκια , ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αυξηθούν τα δηλωμένα μισθώματα από τους ιδιοκτήτες.

, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αυξηθούν τα δηλωμένα μισθώματα από τους ιδιοκτήτες. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις , από 1/1/2026, γεγονός που θα επιφέρει πραγματικές αυξήσεις για περισσότερους από 670.000 συνταξιούχους.

, από 1/1/2026, γεγονός που θα επιφέρει πραγματικές αυξήσεις για περισσότερους από 670.000 συνταξιούχους. Διεύρυνση των δικαιούχων της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ που χορηγείται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους.

που χορηγείται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους. Επέκταση του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου» , με αναθεώρηση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι νέοι δικαιούχοι.

, με αναθεώρηση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι νέοι δικαιούχοι. Αύξηση στο επίδομα παιδιού Α21 , με στόχο την ουσιαστικότερη ενίσχυση των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα.

, με στόχο την ουσιαστικότερη ενίσχυση των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Στοχευμένες παρεμβάσεις στην περιφέρεια, με κίνητρα για επιστροφή του πληθυσμού στην επαρχία και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Επιπλέον, σε τελικό στάδιο φαίνεται να βρίσκεται και η επεξεργασία για τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, ένα μέτρο που αφορά περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενους με χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα – μεταξύ αυτών, μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η τελική μορφή του πακέτου θα οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα, με την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη εφαρμογής των παρεμβάσεων που αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.