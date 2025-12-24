Διαθέσιμη η ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

Σε λειτουργία τέθηκε χθες η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εφαρμογή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την περαιτέρω καταστολή του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Με κοινή απόφαση (Α1180/2025) του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιου Κώτσηρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται:

• τα στοιχεία που καταχωρίζονται στην εφαρμογή του Μητρώου

• οι υπόχρεοι για την καταχώριση/επικαιροποίηση των στοιχείων, οι οποίοι είναι οι:

- κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου ιδιωτικής χρήσης,

- εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών

o φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης δεξαμενών

• προθεσμία 3 μηνών για την καταχώριση των στοιχείων από τους υπόχρεους, έως και 23/3/2026.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από 23/12/2025 ξεκινά και η εξάμηνη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια (Α1176/2024 ΚΥΑ, Α1093/2025 ΚΥΑ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων