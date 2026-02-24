Δεσμεύσεις Χρ. Δήμα για κρίσιμα έργα του Ρεθύμνου – Σε εξέλιξη η μελέτη «Σούδα-Αεροδρόμιο Χανίων»

Συνάντηση εργασίας για την πορεία κρίσιμων έργων υποδομής που αφορούν το Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιαννης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Θοδωρής Νίνος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Η παρουσία των θεσμικών εκπροσώπων του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη και της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στην παράκαμψη Ρεθύμνου και στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Κατά την επίσκεψη αυτή, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης παρέδωσε στον αρμόδιο Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα προτεραιοτήτων για τα έργα υποδομής του Ρεθύμνου, στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία, το επίπεδο ωριμότητας και οι βασικές εκκρεμότητες κάθε παρέμβασης, και το οποίο αποτέλεσε τη βάση της σημερινής συζήτησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα υψηλής προτεραιότητας για τον Νομό Ρεθύμνου, με έμφαση στην προώθηση της Νότιας Παράκαμψης Ρεθύμνου (περιφερειακός δρόμος), κρίσιμης παρέμβασης για την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού και τη λειτουργική ένταξη του νέου ΒΟΑΚ, καθώς και στην οδική σύνδεση του ΒΟΑΚ με τον Λιμένα Σούδας και τον Αερολιμένα Χανίων, έργο που επηρεάζει άμεσα τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι εξελίξεις γύρω από τη δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ Ποταμού, με έμφαση στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, την πορεία των απαλλοτριώσεων και τα συνοδευτικά αντισταθμιστικά έργα, καθώς και η προοπτική υλοποίησης της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με στόχο την εξεύρεση κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για ένα έργο που έχει ήδη ωριμάσει.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου και την ανάπλαση της Πλατείας 4 Μαρτύρων, παρεμβάσεις κομβικής σημασίας για τη λειτουργικότητα της πόλης και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και η χρηματοδότηση του υπολειπόμενου τμήματος του οδικού άξονα Ανωγείων – Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνέχεια του θεσμικού διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ της Κυβέρνησης και των διεκδικήσεων της τοπικής κοινωνίας, σε στενή συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού. Όπως επισήμανε, στόχος παραμένει η επιτάχυνση των διαδικασιών, η αναζήτηση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και η προώθηση των επόμενων βημάτων για έργα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική του Ρεθύμνου.

Οι θεσμικοί εκπρόσωποι του Ρεθύμνου ζήτησαν από τον Υπουργό την επιτάχυνση των διαδικασιών και την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής που αποτελούν σταθερές προτεραιότητες για την περιοχή.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή έθεσε την ανάγκη στενού συντονισμού με το Υπουργείο για την προώθηση έργων περιφερειακής σημασίας και την αναζήτηση των απαιτούμενων πόρων. Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης εστίασε στις ανάγκες της πόλης και σε παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στη σημασία προώθησης έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και βελτιώνουν τη σύνδεση των ορεινών περιοχών.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΟΑΚ Θοδωρής Νίνος αναφέρθηκε στον ρόλο του Οργανισμού ως τεχνικού βραχίονα ωρίμανσης και υλοποίησης έργων, επισημαίνοντας τη διαθεσιμότητα του ΟΑΚ να συμβάλει ενεργά στην προώθηση σημαντικών παρεμβάσεων για το Ρέθυμνο και συνολικά την Κρήτη.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας εξέτασε τα ζητήματα που τέθηκαν και τοποθετήθηκε επί των βασικών θεμάτων που αφορούν τα έργα του Ρεθύμνου, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους και την ανάγκη συντονισμού με τους τοπικούς φορείς για την προώθησή τους. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημάνθηκε η ανάγκη ιεράρχησης των παρεμβάσεων με βάση τον βαθμό ωριμότητας, καθώς και η συνέχιση της συνεργασίας σε υπηρεσιακό επίπεδο, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες όπου αυτό είναι εφικτό και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα υλοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη Νότια Παράκαμψη Ρεθύμνου -περιφερειακός δρόμος- ο Υπουργός δεσμεύτηκε τόσο για τη χρηματοδότηση των τεσσάρων απαραίτητων τεχνικών συμβούλων που θα υποστηρίξουν τη μελέτη, όσο και για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου.

Σε σχέση με την οδική σύνδεση του ΒΟΑΚ με τον Λιμένα Σούδας και τον Αερολιμένα Χανίων, ανέφερε ότι η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι αναμένονται το προσεχές διάστημα εξελίξεις ως προς το ζήτημα της χάραξης. Παράλληλα, αναφορικά με το Φράγμα Πλατύ Ποταμού, επισημάνθηκε ότι το έργο βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης, με το Υπουργείο να εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.