Δείκτης PMI: Στάσιμη η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο - Ανάκαμψη στην Ελλάδα

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη παρέμεινε στάσιμη τον Οκτώβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες παρέμειναν σταθερές και ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε, παρότι η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται για όγδοο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο τελικός δείκτης HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), που καταρτίστηκε από την S&P Global, κατέγραψε 50,0 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση και ελαφρώς υψηλότερα από το 49,8 του Σεπτεμβρίου, αλλά ακριβώς στο όριο που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

«Στον μεταποιητικό τομέα της ευρωζώνης, μπορούμε στην καλύτερη περίπτωση να μιλήσουμε για μια πολύ ευαίσθητη ανάκαμψη της οικονομίας», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Η παραγωγή αυξήθηκε οριακά για όγδοο συνεχόμενο μήνα, αλλά δεν έδειξε ιδιαίτερη δυναμική, καταγράφοντας 51,0 σε σύγκριση με 50,9 τον Σεπτέμβριο. Οι νέες παραγγελίες παρέμειναν υποτονικές, χωρίς να παρουσιάσουν αύξηση ή μείωση μετά από πάνω από τρία χρόνια σχεδόν συνεχούς συρρίκνωσης.

Οι εξαγωγικές παραγγελίες μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, επιβραδύνοντας τη συνολική ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων επιταχύνθηκε ελαφρώς, παρατείνοντας τη συρρίκνωση της απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης σε σχεδόν δυόμισι χρόνια. Οι εταιρείες μείωσαν το προσωπικό τους, παρά το γεγονός ότι οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές επιμήκυναν στο μέγιστο βαθμό των τελευταίων τριών ετών.

«Οι απολύσεις συνεχίστηκαν και μάλιστα επιταχύνθηκαν ελαφρώς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αδύναμης ζήτησης, η οποία αναγκάζει τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος ή να αυξήσουν την παραγωγικότητα», πρόσθεσε ο de la Rubia.

Η απόδοση διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών της περιοχής. Η Ελλάδα και η Ισπανία σημείωσαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις, με αντίστοιχους δείκτες PMI 53,5 και 52,1. Αντίθετα, η Γερμανία και η Γαλλία, οι μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, παρέμειναν σε φάση συρρίκνωσης με 49,6 και 48,8 αντίστοιχα.

Οι κατασκευαστές συνέχισαν να μειώνουν τα επίπεδα των αποθεμάτων τους τον Οκτώβριο, παρατείνοντας την παρατεταμένη περίοδο αποθεματοποίησης τόσο για τις πρώτες ύλες όσο και για τα τελικά προϊόντα.

Το κόστος των εισροών παρέμεινε αμετάβλητο από τον Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές που χρεώθηκαν στους πελάτες αυξήθηκαν μόνο οριακά για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.

Απολαμβάνοντας μια σπάνια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και δεν έδωσε καμία ένδειξη για μελλοντικές κινήσεις.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη για το επόμενο έτος μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, πέφτοντας κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο εν μέσω της επίμονης αδύναμης ζήτησης και της οικονομικής αβεβαιότητας.