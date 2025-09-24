Σημαντική άνοδο 15 θέσεων καταγράφει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (Economic Freedom of the World – EFW) που δημοσιεύει σήμερα το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute, καθώς η χώρα μας καταλαμβάνει την 55η θέση μεταξύ 165 χωρών με συνολική αξιολόγηση 7,15/10. Η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία του 2023.

Η κατάταξη της Ελλάδας την τοποθετεί στο δεύτερο τεταρτημόριο των εξεταζόμενων χωρών, μεταξύ της Ουρουγουάης και της Βουλγαρίας.

Μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία (56η θέση συνολικά), η Ουγγαρία (61η), η Σλοβενία (63η), η Κροατία (67η) και η Πολωνία (76η). Στον περσινό Δείκτη, η Ελλάδα καταλάμβανε την τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ μαζί με την Πολωνία, με την αμέσως προηγούμενη χώρα στην ΕΕ (Κροατία, 56η) να βρίσκεται 14 θέσεις πιο ψηλά.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις είναι φέτος η Ιρλανδία (6η), η Δανία (9η), η Ολλανδία (10η), το Λουξεμβούργο (11η) και η Φινλανδία (15η).

Η Κύπρος καταλαμβάνει την 20η θέση στη συνολική κατάταξη με συνολική αξιολόγηση 7,75/10.

Επιδόσεις της Ελλάδας ανά τομέα

Μέγεθος του κράτους: 4,88/10 (152η θέση)

Νομικό σύστημα και δικαιώματα ιδιοκτησίας: 6,46/10 (43η θέση)

Σταθερότητα νομίσματος: 9,02/10 (30ή θέση)

Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 8,51/10 (35η θέση)

Κανονιστικό περιβάλλον: 6,89/10 (47η θέση)

Διεθνής εικόνα

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται και φέτος το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ζιμπάμπουε και η Βενεζουέλα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκου Ρώμπαπας δήλωσε:

«Η εντυπωσιακή άνοδος της Ελλάδας από την 70η στην 55η θέση δείχνει ότι γίνονται σημαντικά βήματα προόδου προς ένα πιο ελεύθερο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, το μέγεθος και το αποτύπωμα του κράτους εξακολουθεί να αποτελεί βαρίδι. Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών αρκεί να αναληφθούν περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για τον περιορισμό του κράτους και την ενίσχυση της οικονομικής ελευθερίας»

Σε αυτόν τον σύνδεσμο εμφανίζονται προς το παρόν τα περσινά δεδομένα, ενώ η σελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα με τα φετινά αύριο στις 2:00μμ