Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ κοντά στην έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τη στεγαστική πολιτική στη χώρα. Πρόκειται για μια στρατηγική που αποτυπώνει τα προβλήματα και τις ανησυχίες, τόσο σε θεσμικό και οργανωτικό όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο. Η κυβέρνηση προχωρά αυτή τη στιγμή με ένα πακέτο 43 διαφορετικών μέτρων, υπηρεσιών, βοηθημάτων και άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους επτά δισ. ευρώ».

Η ίδια επισήμανε ότι το κύριο πρόβλημα σήμερα στη χώρα το αντιμετωπίζουν οι νέοι, λέγοντας: «Τρεις στους δέκα Έλληνες δεν έχουν δικό τους σπίτι. Πρόκειται ακόμη για ένα από τα μικρότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο πρέπει να τους στηρίξουμε είτε για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι είτε για να έχουν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία».

Υπογράμμισε ακόμη: «Στα τέλη Μαΐου ανοίγουμε την πλατφόρμα, ώστε 30.000 συμπολίτες μας να μπορέσουν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους είτε για να μείνουν οι ίδιοι είτε για να τα νοικιάσουν σε άλλους πολίτες, λαμβάνοντας έως και 36.000 ευρώ για να προχωρήσουν στην ανακαίνιση». Πρόσθεσε ότι μέσα στο 2026 θα δημοπρατηθούν 20 ακίνητα για την κοινωνική αντιπαροχή, ενώ οι πρώτες 700 κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα αναμένεται να είναι έτοιμες εντός του 2029.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η υπουργός ανέφερε ότι το στεγαστικό απόθεμα μπορεί να ενισχυθεί τόσο μέσω νέων κατασκευών όσο και με την επαναφορά στην αγορά υφιστάμενων ακινήτων.

«Βάζουμε μπροστά 2.300 κατοικίες, ώστε για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος να μπορέσει, σε μεγάλη κλίμακα, να δημιουργήσει ποιοτικά ακίνητα για τους Έλληνες. Στόχος είναι να στεγαστούν σε κατοικίες καλής ενεργειακής κλάσης δημόσιοι λειτουργοί, νοσηλευτές, γιατροί, δάσκαλοι και άνθρωποι που προσφέρουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίοι, με τον μισθό τους, δεν μπορούν σήμερα να ανταποκριθούν στο ενοίκιο της αγοράς», είπε.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Έχουμε ως βασική προτεραιότητα, στην πρώτη φάση, τα ακίνητα που θα τεθούν στη διάθεση του Υπουργείου και στη συνέχεια θα βγουν στην αγορά να μην παρουσιάζουν κανένα νομικό κενό. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ωριμότητα, κυρίως ως προς τις χρήσεις, ώστε να προχωρήσει γρήγορα το αρχιτεκτονικό και στη συνέχεια το κατασκευαστικό σκέλος». Ανέφερε ως αισιόδοξο στόχο το 2026 να υπάρχουν περίπου 20 ακίνητα, τα οποία θα μπορούν να δημοπρατηθούν.

Ο Επικεφαλής του Τομέα Μεταφορών και Ακινήτων στην EY Parthenon, Ιωάννης Μπίτζης, επισήμανε από την πλευρά του ότι το απαιτούμενο μοντέλο δεν είναι μονοδιάστατο ούτε υπάρχει μία «μαγική λύση». Όπως ανέφερε: «Στο εξωτερικό δίνεται έμφαση στην τόνωση της προσφοράς, αλλά ταυτόχρονα και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος. Πρέπει να δούμε αυτά τα μοντέλα και να τα εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να εξετάσουμε άλλα μοντέλα, τα οποία προβλέπουν έναν ενιαίο Φορέα Εφαρμογής της στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα υποστηρίζει και θα λειτουργεί, προφανώς, υπό την εποπτεία του υπουργείου, ώστε να υπάρχει μια διακυβέρνηση που θα καθιστά την εφαρμογή λειτουργική και αποτελεσματική».

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, σημείωσε σχετικά: «Ως Ίδρυμα κινούμαστε σε δύο άξονες. Πρωτίστως, αναβαθμίζουμε τις ήδη υπάρχουσες εστίες μας, τις ανακαινίζουμε και φροντίζουμε ώστε οι φοιτητές να έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, διαμορφώνουμε κοινόχρηστους χώρους και ενισχύουμε περαιτέρω την ασφάλειά τους». Γνωστοποίησε, δε, ότι μόλις εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στην πρώτη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, στου Ζωγράφου.

Παράλληλα, τόνισε: «Η πραγματική εικόνα δεν είναι ούτε μία ούτε ενιαία. Το μόνο κοινό στοιχείο είναι η κοινωνική ανάγκη για οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπή στέγαση για τους φοιτητές». Σημείωσε πως άλλη είναι η εικόνα στις αστικές περιοχές, άλλη στις τουριστικές περιοχές και διαφορετική στην ευρύτερη περιφέρεια.