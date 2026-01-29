Δ. Μιχαηλίδου για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: 20.000 κλειστά ακίνητα βγαίνουν στην αγορά

Αναφερόμενη στο νέο καινοτόμο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι, από τον Μάιο, η επιδότηση θα φτάνει το 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση 20.000 κλειστών ακινήτων.

«Πετύχαμε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη στο ότι πείσαμε την Ευρώπη να μας δώσει ένα τεράστιο πρόγραμμα μισού δισεκατομμυρίου για πλήρη ανακαίνιση κατοικιών, ώστε να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου σε δηλώσεις της στο Action24, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός άσκησαν ιδιαίτερη πίεση προς την Ευρώπη για την εξασφάλιση πόρων για το στεγαστικό.

Στη συνέχεια η κυρία Μιχαηλίδου στάθηκε στην καταγραφή των αναξιοποίητων δημόσιων ακινήτων, προκειμένου να δοθούν σε επενδυτές που θα επιστρέψουν τουλάχιστον το 30% για κοινωνικές κατοικίες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα προστεθεί στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος.

Στην ίδια κατεύθυνση και η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων στα αστικά κέντρα, δύο στην Αττική, σε Χαϊδάρι και Αχαρνές, τα οποία θα μετατραπούν σε 650 διαμερίσματα και, συνολικά, με τα στρατόπεδα σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθούν 1.700 κατοικίες.

Τον στόχο της ενίσχυσης του αποθέματος προσιτής στέγης υπηρετεί και η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά στη φοροαπαλλαγή σε ιδιώτες κατασκευαστές που θα αξιοποιήσουν ακίνητα για κοινωνική κατοικία και θα τα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον μία δεκαετία.

«Ένα σημαντικό κομμάτι της άμβλυνσης του δημογραφικού είναι η ενίσχυση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επεκτείνεται πλέον σε δήμους και Δημοτικές Ενότητες στις Π.Ε. Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Καστοριάς», ανέφερε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Περισσότερες περιοχές και περισσότεροι δικαιούχοι για τη Μετεγκατάσταση»

Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο πρόγραμμα της Μετεγκατάστασης, όπως προέκυψε, μετά από διαβουλεύσεις με βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους, και αποτυπώνεται στις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου του ΥΚΟΙΣΟ. «Εξισώνουμε στο ποσό των 10.000 ευρώ για όλους, ανεξαρτήτως πληθυσμού της περιοχής που θα μετεγκατασταθούν. Δίνουμε προκαταβολή 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, ώστε να καλύπτονται οι πρώτες ανάγκες».

Επίσης, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι θα συμπεριληφθούν -για πρώτη φορά- και οι πρωτεύουσες των ακριτικών νομών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση. Δεδομένου ότι στις πρωτεύουσες υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για εύρεση εργασίας αλλά και υπηρεσίες. Μία οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη δύσκολα θα αποφασίσει να μετακομίσει σε κάποιο χωριό στο Κιλκίς γιατί θα θέλει να είναι κοντά στο κέντρο υγείας, στα φροντιστήρια των παιδιών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις» και αποσαφήνισε ότι ο ελάχιστος χρόνος παραμονής, μέσω του προγράμματος, είναι τα τρία χρόνια.

Σχετικά με τις διευρυμένες κατηγορίες δικαιούχων, η Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα θα απευθύνεται και σε Έλληνες του εξωτερικού, τελειόφοιτους φοιτητές πανεπιστημίων, τηλεργαζομένους, ενστόλους, συνταξιούχους.

Κλείνοντας, η Δόμνα Μιχαηλίδου απευθύνθηκε στους ωφελούμενους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: «Παρακαλώ τους ωφελούμενους που έχουν λάβει προέγκριση, να προχωρήσουν στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, έως τις 6 Φεβρουαρίου, ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει ομαλά και να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι πολίτες που το έχουν πραγματικά ανάγκη».