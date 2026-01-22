Δ. Μιχαηλίδου: Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Στις κρίσιμες πρωτοβουλίες του υπουργείου, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, την έναρξη της συμβασιοποίησης δικαιούχων και παροχών στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και την παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ σημείωσε, ότι κεντρικό στοιχείο της παρέμβασής της αποτέλεσε το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», το οποίο χαρακτήρισε «πρόγραμμα–σημαία». Όπως επισήμανε, το πρόγραμμα διευρύνεται και προσφέρει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με πρόσθετα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση έως 90%, προκειμένου να ενεργοποιηθούν κλειστά σπίτια στην αγορά.

Η επιδότηση φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ., καλύπτοντας κυρίως ανακαινιστικές παρεμβάσεις – όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά έργα – καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

Η υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και η αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, σημειώνοντας ότι «είναι το τρίτο πολύ μεγάλο πρόγραμμα – μετά το "Σπίτι μου Ι" και το "Σπίτι μου ΙΙ" – και είμαι αισιόδοξη ότι θα πετύχει, καθώς αναμένεται να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».

Σχετικά με το πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι έχουν εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι, ενώ σήμερα ξεκινά η διαδικασία συμβασιοποίησης, προκειμένου εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι να παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού μαζί με την οικογένειά του. Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει έως 800 ευρώ μηνιαίως για τουλάχιστον 20 συνεδρίες, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό η θεραπεία να έρχεται στο παιδί και στο φυσικό του περιβάλλον, αντί να πηγαίνει το παιδί στη θεραπεία».

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», η υπουργός ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι το κράτος καλύπτει έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις όπως ράμπες, γερανάκια και άλλες προσαρμογές για άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την ίδια, 1.500 άτομα έχουν ήδη λάβει προκαταβολή, ενώ περίπου 2.500 έχουν υποβάλει αίτηση χωρίς να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και κάλεσε τους τελευταίους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Αναφερόμενη σε πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα, σημείωσε ότι απομένει πάνω από ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές και ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει στοχευμένα προγράμματα – από φοροελαφρύνσεις έως πολιτικές στέγασης – με σκοπό την ανακούφιση των πολιτών, ενώ ετοιμάζονται και νέες δράσεις.

Σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και τη δημιουργία νέου κόμματος, η υπουργός χαρακτήρισε την άποψη «τρομερά αναχρονιστική». Όπως σημείωσε, «Το λέω ως γυναίκα, εγώ ντρέπομαι με αυτό που άκουσα. Το λέω ως μητέρα και ως υπουργός Ισότητας: δεν γίνεται, πενήντα χρόνια μετά τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, να συζητάμε ξανά τέτοιες απόψεις».

Παράλληλα, τόνισε ότι αν αυτή είναι η πρώτη πολιτική θέση της κ. Καρυστιανού, αυτή θα κριθεί από τους πολίτες, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις, πέρα από γενικότητες περί διαφάνειας. «Ποιος δεν θέλει τη διαφάνεια;», σχολίασε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «άλλοι μπορεί να θέλουν λαϊκά δικαστήρια. Εμείς πιστεύουμε στα κανονικά δικαστήρια και στη θεσμική Δικαιοσύνη».