Δ. Μιχαηλίδου: Επεκτείνουμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες

Την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Το πρόγραμμα επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η υπουργός δήλωσε ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει, ουσιαστικά, τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μία περιοχή που επιλέγουν για την ποιότητα ζωής της.

Η ίδια σημείωσε ότι η ενίσχυση των 10.000 ευρώ χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και πρόσθεσε ότι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών συνδέεται με τη στελέχωση βασικών υπηρεσιών και με νέες δράσεις ενεργητικής απασχόλησης σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, ενώ τόνισε πως η επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές, νησιωτικές και ηπειρωτικές, όπου εντοπίζονται ισχυρές δημογραφικές πιέσεις.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην καταβολή των επιδομάτων νωρίτερα, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία ώστε οι παροχές να πληρωθούν εφέτος 10 ημέρες πριν από την τελευταία ημέρα του χρόνου. Η καταβολή αφορά το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού (η 6η δόση αντί για Ιανουάριο θα πληρωθεί Δεκέμβριο), τις παροχές αναπηρίας και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Όπως επεσήμανε, θεσμοθετείται πλέον η δυνατότητα να καταβάλλονται νωρίτερα τα επιδόματα κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν τη στήριξη σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Για την Κάρτα Αναπηρίας, είπε ότι η υλοποίηση προχωρά με ταχύτητα, 30 χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της. Ήδη έχουν υποβληθεί 30.000 αιτήσεις και έχει ξεκινήσει η αποστολή των καρτών στα σπίτια των δικαιούχων. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ενήλικες όσο και από ανήλικους και δίνει πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους πολιτισμού, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ' οίκον», η υπουργός απηύθυνε, εκ νέου, έκκληση στους περίπου 3.000 δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει τον φάκελό τους να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 22 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα επιδοτεί έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις στον χώρο κατοικίας ή εργασίας, με στόχο την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο, υπενθυμίζοντας ότι αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη συναντά τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως σημείωσε, ο διάλογος έχει αποδείξει ότι μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις -όπως η μόνιμη επιστροφή του φόρου πετρελαίου και η μείωση του κόστους ενέργειας- και παραμένει η αποτελεσματικότερη οδός για βιώσιμες λύσεις.