Bloomberg: Ο Ίλον Μασκ είναι και πάλι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, επωφελήθηκε από το ράλι της μετοχής της εταιρείας και ανέκτησε τη θέση του, αφού έχασε για λίγο τον τίτλο από τον Γάλλο Μπερνάρ Αρνό.

Η περιουσία του Μασκ ενισχύθηκε από την άνοδο της τιμής της μετοχής της Tesla κατά σχεδόν 70% φέτος, ενώ η εταιρεία έχει επίσης επωφεληθεί από τη μεγαλύτερη ζήτηση για τα ηλεκτρικά της οχήματα μετά τη μείωση των τιμών σε διάφορα μοντέλα.

Elon Musk is the world's richest person again https://t.co/8jboof7rfQ