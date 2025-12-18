Αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα ελληνικά τουριστικά καταλύματα τον Οκτώβριο

Μικρή άνοδο εμφάνισαν για τον Οκτώβριο του 2025 οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 2.821.077 και οι διανυκτερεύσεις σε 11.145.425, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,1% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,2% στις αφίξεις και 2,0% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,5% .

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,9% και 86,7%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 4 ημέρες.