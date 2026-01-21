Ανοδικά κινήθηκε για τον Νοέμβριο του 2025 η κίνηση στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.030.091 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.325.074, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,5% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,3% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6%.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 54,2%, ενώ στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 50,2% στο σύνολο των καταλυμάτων.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες