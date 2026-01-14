Αυστριακά ΜΜΕ: Οι επενδυτές σχηματίζουν πλέον ουρές στην Αθήνα

«Στην Ελλάδα, που κάποτε απειλούνταν με κρατική χρεοκοπία, οι επενδυτές σχηματίζουν τώρα ουρά. Η πρώτη έκδοση ομολόγων του Δημοσίου φέτος συνάντησε ζήτηση ρεκόρ», γράφει η αυστριακή εφημερίδα Kleine Zeitung αναφερόμενη στην πρώτη ομολογιακή έκδοση της χρονιάς που πραγματοποίησε η Αθήνα

«Στην Ελλάδα, που κάποτε απειλούνταν με κρατική χρεοκοπία, οι επενδυτές σχηματίζουν τώρα ουρά. Η πρώτη έκδοση ομολόγων του Δημοσίου φέτος συνάντησε ζήτηση ρεκόρ. Προσφορές συνολικού ύψους 51 δισεκατομμυρίων ευρώ ελήφθησαν την Τρίτη για ένα νέο δεκαετές κρατικό ομόλογο, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του χρέους της χώρας. Η χώρα άντλησε τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διαδικασία και έχει ήδη καλύψει περίπου το ήμισυ των προγραμματισμένων δανειακών αναγκών της ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρέχον έτος. Το χαμηλό ασφάλιστρο κινδύνου των 0,58 ποσοστιαίων μονάδων σηματοδοτεί την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στη χρηματοπιστωτική αγορά. Το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών είναι αποτέλεσμα της σημαντικής οικονομικής ανάκαμψης».

Συνεχίζεται η ανάκαμψη

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και δημοσίευμα του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού ntv, στο οποίο σημειώνεται: «Με ρυθμό 2,4% η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος δύο φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επιπλέον, αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2,8%. Κατά τη διάρκεια της σοβαρής κρίσης χρέους μεταξύ 2009 και 2018 η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα της εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Τώρα ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, από την οποία κατάφερε να επιβιώσει μόνο χάρη σε τρία διεθνή πακέτα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 280 δισεκατομμυρίων ευρώ. […] Αν και το δημόσιο χρέος είναι πιθανό να παραμείνει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη φέτος, στο αναμενόμενο 138,2% του ΑΕΠ, έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 45 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020. Η Ελλάδα διαθέτει επίσης ένα χρηματοδοτικό μαξιλάρι ύψους περίπου 41 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς πρόσβαση στις αγορές.

Πηγή: Deutsche Welle