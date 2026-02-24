ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Σε ΦΕΚ η τρίτη προκήρυξη του 2026 – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τρίτη προκήρυξη, τύπου «Κ» του ΑΣΕΠ για το 2026.

Πρόκειται για την προκήρυξη 3Κ/2026, με τις αιτήσεις να ανοίγουν στις 9 Μαρτίου. Αφορά 43 μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 14.00 το μεσημέρι.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel) και πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021.

Οι προσλήψεις καλύπτουν ανάγκες τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όσο και σε περιφερειακά αεροδρόμια και κέντρα ελέγχου σε όλη τη χώρα, όπως Ηράκλειο, Ρόδο, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη και άλλες περιοχές.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτούνται:

πτυχίο ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών)

άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Παράλληλα, ορισμένες θέσεις προβλέπουν κριτήρια εντοπιότητας, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη βαθμολογία των υποψηφίων.

Σημειώνουμε ότι προ ημερών άνοιξε η δεύτερη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2026, που αφορά 1.696 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ) και απευθύνεται, τόσο σε απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όσο και σε 856 απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη, 3 Μαρτίου στις 08:00 και λήγει την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 στις 14:00.

Θυμίζουμε ότι σχεδόν 17.000 θέσεις εργασίας ( 16.739 για την ακρίβεια) θα γίνουν συνολικά το 2026. . Από τις θέσεις αυτές, οι 6.290 θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025.

Nα σημειώσουμε επίσης ότι ισόβιο προβάδισμα στον μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, θα έχουν οι τρίτεκνοι, σύμφωνα με νέα ρύθμιση.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 5270 του 2026, οι γονείς που αποκτούν την ιδιότητα του τρίτεκνου δεν τη χάνουν ποτέ, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ισόβια πρόσβαση στα ειδικά προνόμια που προβλέπονται για τους τρίτεκνους στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη μοριοδότηση ή προτεραιότητα στους πίνακες κατάταξης, κάτι που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες διορισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους.