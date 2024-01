Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Τη μαζική απαισιοδοξία των εμπειρογνωμόνων σε θέματα κινδύνου για έναν ορίζοντα δεκαετίας καταγράφει η πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Risks Report 2024 η οποία δημοσιεύτηκε λίγες μέρες πριν την έναρξη εργασιών του World Economic Forum στο Νταβός, το 92% των risk experts που συμμετείχαν σε έρευνα του Φόρουμ εκφράζουν ανοιχτά την απαισιοδοξία τους σχετικά με τους μακροπρόθεσμους παγκόσμιους κινδύνους με τους οποίους αναμένεται να έρθει αντιμέτωπη η ανθρωπότητα σε βάθος δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, ερωτηθέντες για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι αναλυτές κινδύνου τις παγκόσμιες προοπτικές σοβαρότητας κινδύνων για την επόμενη διετία, αθροιστικά το 84% απάντησε ότι αναμένουν καταστροφικούς ή αρκετά αυξημένους κινδύνους παγκόσμιων καταστροφών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ένα 15% αντιλαμβάνεται ως μέτριο το επίπεδο κινδύνου για παγκόσμιες καταστροφές, ενώ μόλις το 1% εκτιμά ως αμελητέο τον κίνδυνο παγκόσμιων καταστροφών παντός τύπου στα επόμενα δύο έτη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε ορίζοντα δεκαετίας πολώνονται ακόμη περισσότερο, ανεβάζοντας τα ποσοστά των «απαισιόδοξων» εμπειρογνωμόνων σε ένα συμπαγές 92%, με τις μερίδες που προβλέπουν χαμηλό ή αμελητέο κίνδυνο παγκόσμιων καταστροφών να περιορίζεται έτι περαιτέρω στο ~8% και 1% αντίστοιχα.

Εντύπωση προκαλεί ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων σχετικά με τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους εμφανίζεται πιο μετριοπαθής στις εκτιμήσεις της, εκφράζοντας ανησυχία κυρίως για μέτριου βαθμού κινδύνους από παγκόσμιες καταστροφές σε ποσοστό 54%, ενώ μόνο ένα 3% θεωρεί ότι η ανθρωπότητα διατρέχει πολύ σοβαρό κίνδυνο και ένα 27% υψηλό κίνδυνο παγκόσμιων καταστροφών στην επόμενη διετία.

Το αθροιστικό ποσοστό 92% εκείνων που εμφανίζονται απαισιόδοξοι σχετικά με τους μακροπρόθεσμους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα επιμερίζεται σε ένα 17% το οποίο πιστεύει ότι οι κίνδυνοι είναι πολύ σοβαροί, 46% που αντιλαμβάνεται υψηλό τον κίνδυνο παγκόσμιων καταστροφών και 29% όσοι θεωρούν ότι οι κίνδυνοι για την επόμενη δεκαετία θα είναι μετρίου βαθμού.

Η Έκθεση ωστόσο σχολιάζει, ότι παρά την περίοδο αβεβαιότητας την οποία διανύουμε και τις αυξανόμενες προκλήσεις σε επίπεδο διαδοχικών και εντεινόμενων φυσικών, γεωπολιτικών, υγειονομικών και οικονομικών κινδύνων και κρίσεων, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας.

«Οι συνέπειες των πράξεών μας θα μας οδηγήσουν τελικά στα απαραίτητα συμπεράσματα και θα μας ωθήσουν σε ουσιαστικές πολιτικές δράσεις» αναφέρεται στο κείμενο, ενώ συστήνεται «παγκόσμια συνεργασία» η οποία θα λειτουργήσει ως «συνεκτική κόλλα» για τον μετριασμό των παγκόσμιων κινδύνων με τους οποίους θα βρεθεί αντιμέτωπη η ανθρωπότητα και τη διατήρηση των οφελών και του πλούτου που έχει δημιουργηθεί μέσω της συνδεσιμότητας του εμπορίου και του ανοίγματος. «Αν χάσουμε αυτή τη συνεργασία, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την πιθανή απώλεια του πλούτου που έχει παραχθεί από την παγκοσμιοποίηση» προειδοποιεί η Έκθεση.

