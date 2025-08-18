Άνοιξε ο δρόμος για το Thess INTEC - Eκδόθηκε η ΚΥΑ ίδρυσης και ανάπτυξής του

Άνοιξε ο δρόμος για το πρώτο Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 4ης γενιάς που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Περαίας. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ίδρυση και την ανάπτυξή του.

Συγκεκριμένα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Έγκριση της ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4402/13.08.2025, περιλαμβάνει πλήρη πολεοδομική, επιχειρηματική και περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ), ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του πρώτου Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 4ης γενιάς στην Ελλάδα.

