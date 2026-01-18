Ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα σήμερα: H πρώτη Κυριακή της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου

Ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα συνήθως παραμένουν ανοιχτά με πιο εκτεταμένο ωράριο από τα μικρότερα καταστήματα, δηλαδή περίπου 11:00 - 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις παραμένει προαιρετική, ωστόσο όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος και να αποφεύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει άνοδος στην αγορά κατά την εκπτωτική περίοδο, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής μιλώντας, πρόσφατα, σε δημοσιογράφους, ενώ παρότρυνε τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και στις περιφερειακές αγορές και στα συνοικιακά καταστήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πλασματικές εκπτώσεις και κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Όσο για το ύψος των εκπτώσεων, εκτίμησε ότι επειδή, κατά την εορταστική περίοδο, δεν κινήθηκε η αγορά στο επιθυμητό επίπεδο, σε ορισμένα είδη οι εκπτώσεις θα φτάσουν έως και στο 70%.

Από τους εμπορικούς συλλόγους επισημαίνεται προς τα μέλη τους ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με σαφή αναγραφή προγενέστερων τιμών, ενώ οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών τους συμβουλεύουν να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους. Σε ό,τι αφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί στην αγορά για την αποφυγή πλασματικών εκπτώσεων ή παραπλανητικών προσφορών.

Για μια ασφαλή και αποδοτική αγοραστική εμπειρία, οι καταναλωτές συνιστάται να ελέγχουν ότι οι τιμές είναι σωστά δηλωμένες, με βάση την πραγματική τιμή πριν από την έκπτωση, να συγκρίνουν τιμές σε διαφορετικά καταστήματα, να κάνουν έρευνα αγοράς, να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές και κυρίως να δίνουν έμφαση στις πραγματικές ανάγκες τους.