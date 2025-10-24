Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στην Ιαπωνία αυξήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες τον Σεπτέμβριο, ενώ ο υποκείμενος πληθωρισμός επίσης ενισχύθηκε, παραμένοντας σαφώς πάνω από τον ετήσιο στόχο της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ).

Σύμφωνα με το Investing, ο γενικός δείκτης CPI αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, ευθυγραμμιζόμενος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Ο εθνικός πυρήνας του δείκτη CPI, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των νωπών τροφίμων, αυξήθηκε επίσης κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, όπως αναμενόταν, έναντι 2,7% τον Αύγουστο.

Ένα ακόμη πιο περιοριστικό μέτρο του πληθωρισμού, που εξαιρεί τόσο τα νωπά τρόφιμα όσο και την ενέργεια, υποχώρησε στο 3,0% από 3,3% τον προηγούμενο μήνα — παραμένοντας όμως κολλημένο σε υψηλά επίπεδα και σαφώς πάνω από τον ετήσιο στόχο 2% της BOJ.

Η BOJ παρακολουθεί στενά αυτόν τον δείκτη ως μέτρο εκτίμησης του υποκείμενου πληθωρισμού.

Η αβεβαιότητα γύρω από τον πλήρη αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στις ιαπωνικές εξαγωγές έχει αποτρέψει μέχρι στιγμής την κεντρική τράπεζα από το να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, ιδίως στις βασικές τιμές, θα μπορούσε να διατηρήσει την BOJ σε τροχιά προς μια μελλοντική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Ο διοικητής της BOJ, Καζούο Ουέντα, έχει τονίσει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένει αβέβαιη, και ότι η τράπεζα θα εξετάσει περαιτέρω δεδομένα χωρίς προκαταλήψεις, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταβολή επιτοκίων.

Το σκηνικό του πληθωρισμού αυτό διαμορφώνεται καθώς η νέα πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι αναλαμβάνει καθήκοντα, προωθώντας μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και μια χαλαρότερη νομισματική στάση — επιλογές που ενδέχεται να περιπλέξουν την πορεία της BOJ προς την αυστηροποίηση.