H επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να υπενθυμίσει στους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι ενώ ο στόχος 2% για τον πληθωρισμό γίνεται πλέον ορατός, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.

Ο δείκτης καταναλωτή θα καταγράψει κατά πιθανότητα αύξηση 2,4% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, λίγο υψηλότερη σε σχέση με του προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης του δομικού πληθωρισμού που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, θα παραμείνει πιθανώς στο 2,7%, σύμφωνα με τους οικονομολόγους.

Αυτή η άνοδος, που τροφοδοτείται από το κόστος των καυσίμων, θα υπογραμμίσει την πρόκληση που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν η πρόεδρος της EKT Κριστίν Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της στην αυγή του νέου έτους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ χαιρέτισε την είσοδο της νέας χρονιάς εκφράζοντας την ελπίδα της ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στον στόχο κάποια στιγμή το 2025.

Οι προβλέψεις της ίδιας της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο στόχος 2% μπορεί πράγματι να επιτευχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η νέα μεγάλη άνοδος των τιμών φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες είναι ωστόσο μόνο ένα από τα στοιχεία ενός μεταβαλλόμενου σκηνικού που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτή την προοπτική, ενώ η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, όπως απειλεί ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, μπορεί να υπονομεύσουν περαιτέρω τις προοπτικές.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο το 2024 όσον αφορά τη μείωση του πληθωρισμού και ελπίζουμε ότι το 2025 είναι το έτος κατά το οποίο θα βρεθούμε στο στόχο, όπως αναμέναμε και είχαμε προγραμματίσει βάσει της στρατηγικής μας», δήλωσε η Κρ. Λαγκάρντ σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X την Πρωτοχρονιά. «Φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με βιώσιμο τρόπο σε αυτόν τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%»

