Λαγκάρντ: Είμαστε κοντά στο στόχο για πληθωρισμό 2% το 2025

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν απέχει πολύ από το στόχο για πληθωρισμό στο 2% στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της προέδρου της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο το 2024 όσον αφορά στη μείωση του πληθωρισμού και ελπίζουμε ότι το 2025 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα είμαστε στον στόχο όπως εκτιμούσαμε και όπως είχε προγραμματιστεί στη στρατηγική μας», αναφέρει η Κριστίν Λαγκάρντ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου.

«Φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί βιώσιμα σε αυτόν τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%», συμπληρώνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και υποχώρησε κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρόλο που επιταχύνθηκε ξανά τους τελευταίους μήνες. Η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο τρέχον επίπεδό κατά τους επόμενους μήνες.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Bloomberg, οι οικονομολόγοι βλέπουν άλλες τέσσερις μειώσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι τον Ιούνιο.

Περιγράφοντας το πρόγραμμα της ΕΚΤ για το 2025 ως «μεγάλη και βαριά ατζέντα», η Λαγκάρντ τόνισε επίσης την αναθεώρηση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, το ψηφιακό ευρώ και τον επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων της ζώνης του ευρώ, αν και το τελευταίο έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί φέτος.

