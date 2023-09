Αμερικανός πρόξενος: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές και θα δυναμώνουν

Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές και θα δυναμώνουν όλο και περισσότερο, ενώ το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο τέλος, αλλά στην αρχή ενός πολύ ενδιαφέροντος κεφαλαίου, τόνισε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Τζέρι Ισμαήλ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, «The Third Metropolitan Summit: Greece's New Roadmap after the Election, Building dependable partnerships in the region», που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη.

«Οι διμερείς μας σχέσεις αναπτύσσονται, ποτέ δεν ήταν πιο καλές, έχουμε οικοδομήσει αυτά τα χρόνια στενές σχέσεις», είπε ο κ. Ισμαήλ, εκτιμώντας ότι το όποιο αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών στις ΗΠΑ δε θα αλλάξει την προοπτική αυτή.

«Ό,τι και να συμβεί του χρόνου τον Νοέμβριο αμφιβάλλω αν θα επηρεάσει κατ’ ελάχιστο τις σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα», είπε, εξηγώντας ότι η επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου των διμερών σχέσεων έρχεται από τις επιχειρήσεις και τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί.

«Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση έχει εργαστεί σκληρά, για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να περάσει επώδυνες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να βρει ένα νέο σημείο ισορροπίας, για να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα, και βεβαίως να μειώσει τη γραφειοκρατία, να ενισχύσει την ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, έχοντας καταστήσει πλέον τη χώρα ως έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως η Amazon, η Cisco, η Chubb, η Deloitte, η Google, η Meta, η Pfizer για να ονομάσω μερικές μόνο».

