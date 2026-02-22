Αγοραπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα: Ο δωδεκάλογος μίας επιτυχημένης συναλλαγής

Η αγοραπωλησία ακινήτου στην Ελλάδα δεν είναι μια απλή συναλλαγή, αλλά μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί σωστή πληροφόρηση, προγραμματισμό και συντονισμό πολλών διαφορετικών σταδίων. Από την πρώτη σκέψη για αγορά ή πώληση έως την υπογραφή του συμβολαίου, κάθε βήμα παίζει ρόλο στη διασφάλιση μιας ομαλής και ασφαλούς συναλλαγής. Η κατανόηση της διαδικασίας και η αξιοποίηση αξιόπιστων εργαλείων μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μειώνοντας τον χρόνο, την αβεβαιότητα και τους κινδύνους

Σε αυτό το πλαίσιο, η σωστή χαρτογράφηση των βημάτων της αγοραπωλησίας αποκτά καθοριστική σημασία. Είτε πρόκειται για κάποιον που αναζητά το επόμενο σπίτι του είτε για έναν ιδιοκτήτη που θέλει να πουλήσει με ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα, η γνώση της διαδικασίας λειτουργεί ως βασικό εργαλείο λήψης αποφάσεων. Τα στάδια που ακολουθούν αποτυπώνουν με σαφήνεια τι χρειάζεται να γνωρίζει και να προετοιμάσει κάθε πλευρά, πριν φτάσει στην τελική υπογραφή.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Uniko (https://www.uniko.gr/en/home), το πρώτο ψηφιακό real estate οικοσύστημα στην Ελλάδα, με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου Qualco, τα βασικά βήματα της αγοραπωλησίας είναι τα παρακάτω. Ωστόσο, απαιτείται σαφής καθοδήγηση και συντονισμός σε κάθε στάδιο, ώστε να διασφαλίζεται μια ασφαλής και γρήγορη συναλλαγή. Το Uniko λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2025 ως one-stop shop για την εύρεση, αξιολόγηση, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση μιας ασφαλούς αγοραπωλησίας, καλύπτοντας όλες τις φάσεις της διαδικασίας μέσα από ένα ενιαίο, οργανωμένο οικοσύστημα.

Για τον αγοραστή

Καθορισμός budget

Ο υποψήφιος αγοραστής καλείται να ξεκαθαρίσει τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια, να υπολογίσει όλα τα έξοδα αγοραπωλησίας και να εξασφαλίσει προέγκριση δανείου, εφόσον απαιτείται, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Εύρεση του κατάλληλου ακινήτου

Ο αγοραστής οφείλει να ενημερωθεί για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο (π.χ. απόσταση από σημεία ενδιαφέροντος ή καταστήματα), να ελέγξει αν η ζητούμενη τιμή είναι κοντά στην εμπορική αξία του ακινήτου μέσω έρευνας, επίσημης εκτίμησης ή χρήσης ενός αξιόπιστου υπολογιστή εκτίμησης αξίας ακινήτου και να ενημερωθεί για την πιθανή απόδοση ενοικίου, ώστε να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα. Εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνολογία στην πλατφόρμα όπου εντοπίστηκε το ακίνητο ενδιαφέροντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί 3D περιήγηση στο ακίνητο, εξοικονομώντας χρόνο από άσκοπες επισκέψεις.

Υποβολή προσφοράς

Ακολουθεί η υποβολή προσφοράς, η διαπραγμάτευση και η συμφωνία της τιμής πώλησης του ακινήτου, καθώς και των βασικών όρων με τον πωλητή.

Νομικός έλεγχος

Για την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας της νομικής κατάστασης του ακινήτου, συνίσταται η διενέργεια ή επικαιροποίηση νομικού ελέγχου από δικηγόρο πριν την κατάθεση της προκαταβολής, ώστε η απόφαση να βασίζεται στα πλέον πρόσφατα και ακριβή δεδομένα.

Τεχνικός έλεγχος

Ο αγοραστής συνεργάζεται με μηχανικό για την εξέταση της τεχνικής και πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου και τον εντοπισμό πιθανών εκκρεμοτήτων.

Διασφάλιση της συμφωνίας μέσω προκαταβολής

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος, η συμφωνία διασφαλίζεται με την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου ή επίσημου συμφωνητικού, ώστε να καταβληθεί η συμφωνημένη προκαταβολή.

Τακτοποίηση πιθανών εκκρεμοτήτων

Σε περίπτωση ύπαρξης εκκρεμοτήτων, διασφαλίζεται ότι ο πωλητής έχει προβεί στις απαραίτητες τακτοποιήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.

Ολοκλήρωση της αγοράς

Η αγορά ολοκληρώνεται με την υπογραφή του συμβολαίου ενώπιον συμβολαιογράφου, την καταβολή του τιμήματος και την καταχώριση της μεταβίβασης.

Για τον πωλητή

Καθορισμός ρεαλιστικής τιμής πώλησης

Η αξία πώλησης θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς και όχι σε προσδοκίες. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσημη εκτίμηση αξίας ακινήτου ή να αξιοποιηθεί ένας έμπιστος υπολογιστής εκτίμησης αξίας, ώστε να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση.

Ανάδειξη του ακινήτου στην αγορά

Ο πωλητής αξιολογεί τις επιλογές προώθησης της αγγελίας και επενδύει σε επαγγελματική φωτογράφιση ή στη δημιουργία 3D περιήγησης, εφόσον η πλατφόρμα ή ο μεσίτης που θα προωθήσει το ακίνητο διαθέτει την αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε το ακίνητο να ξεχωρίσει στην αγορά.

Νομική και τεχνική ετοιμότητα

Η συνεργασία με δικηγόρο και μηχανικό συμβάλλει στην έγκαιρη επίλυση πιθανών εκκρεμοτήτων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο στάδιο του νομικού και τεχνικού ελέγχου από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Συγκρότηση πλήρους φακέλου ακινήτου

Απαιτείται η συγκέντρωση του τίτλου κτήσης, του κτηματολογικού φύλλου και του τεχνικού φακέλου του ακινήτου, (όπως, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, κατόψεις, οικοδομική άδεια κ.λπ.).

Φορολογικά δικαιολογητικά

Ο πωλητής θα χρειαστεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πενταετίας, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης

Για την υπογραφή του συμβολαίου απαιτείται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) σε ισχύ, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και όλα τα νομικά έγγραφα του φακέλου.

Συμπερασματικά, η αγοραπωλησία ακινήτου συνοδεύεται συνήθως από αυξημένη γραφειοκρατία, πολλαπλές επαφές με διαφορετικούς επαγγελματίες και σημαντική απώλεια χρόνου. Οι υποψήφιοι αγοραστές και πωλητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναθέσουν τον συντονισμό της διαδικασίας στο Uniko για την εύρεση ή την προώθηση ενός ακινήτου,το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση των βασικών σταδίων, περιορίζοντας την ανάγκη για παράλληλες ενέργειες και αποσπασματικές κινήσεις.

Μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, συγκεντρώνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, τα απαιτούμενα στοιχεία και η συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες, διευκολύνοντας την ομαλή και ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, διατίθενται πιστοποιημένα ακίνητα με ολοκληρωμένο νομικό και τεχνικό έλεγχο, καθώς και εγκεκριμένη χρηματοδότηση, μειώνοντας περαιτέρω καθυστερήσεις και αβεβαιότητες στη διαδικασία αγοράς.