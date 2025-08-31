Η αγορά εργασίας έχει περάσει από τη φάση της «Μεγάλης Παραίτησης» κατά την πανδημία σε μία νέα πραγματικότητα, που ονομάζεται «Μεγάλη Παραμονή», λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας και της οικονομικής ανασφάλειας, σύμφωνα με το CNBC.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους την περίοδο της πανδημίας, ωστόσο η τρέχουσα αβεβαιότητα φαίνεται να περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Ο όρος «Μεγάλη Παραμονή» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μείωση τόσο των αποχωρήσεων από τις θέσεις εργασίας όσο και των προσλήψεων ή απολύσεων νέων εργαζομένων.

Η Νέλα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής αναλύτρια της ADP, περιέγραψε την τάση ως «αγορά χωρίς προσλήψεις και απολύσεις», σημειώνοντας ότι η δυναμική των προσλήψεων έχει σαφώς επιβραδυνθεί, ενώ οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά την «Μεγάλη Παραίτηση», η οποία διέκοψε τη μακροβιότερη περίοδο απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία των ΗΠΑ, με περίπου 50,5 εκατομμύρια εργαζομένους να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους το 2022, έναντι 47,8 εκατομμυρίων το 2021.

Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ επιβραδύνεται: οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν μόνο κατά 73.000 τον Ιούλιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 4,2%. Η αδύναμη αυτή εικόνα μπορεί να οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αναλυτές.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αριθμός των κενών θέσεων έφτασε σε ρεκόρ 1.295.000 το β’ τρίμηνο του 2022, όμως τα στοιχεία του 2025 δείχνουν μείωση κατά 5,8% σε 718.000 θέσεις μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου σε 16 από τους 18 κλάδους.

Η ΟNS εκτιμά ότι το 21% του πληθυσμού ηλικίας 16-64 ετών δεν εργάζεται ούτε αναζητά ενεργά εργασία, ενώ ο Νιλ Κάρμπερι, διευθύνων σύμβουλος της Συνομοσπονδίας Προσλήψεων και Απασχόλησης, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις διστάζουν να προσλάβουν έως ότου διαπιστώσουν τη μελλοντική πορεία της οικονομίας.

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας εξαρτάται από την ανάπτυξη. Αν οι επιχειρήσεις δεν έχουν κίνητρο να προσλάβουν, δεν θα υπάρξει κίνηση στην αγορά εργασίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις προθέσεις τους αλλά χρειάζονται αυτοπεποίθηση για να τις υλοποιήσουν.

Η αγορά παραμένει, επομένως, σε κατάσταση αναμονής, με περιορισμένες προσλήψεις και ελάχιστες αποχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη νέα φάση της «Μεγάλης Παραμονής».