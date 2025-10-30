ΑΑΔΕ: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν ειδοποιήσεις με πρόστιμα - Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι

Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και τη μείωση των τροχαίων, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της ΑΑΔΕ, οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, υλοποιούμενη μέσα από τη συνεργασία των προαναφερθέντων φορέων. Οι έλεγχοι εντοπίζουν οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, χωρίς καταβολή τελών ή χωρίς να έχουν περάσει τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρώσεις γίνονται σύμφωνα με τον Νόμο 5113/2024, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για τα οχήματα και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών με τις υποχρεώσεις τους, βασισμένη στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην αρχική φάση, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας: 100.971 σε φυσικά πρόσωπα και 7.810 σε νομικά για την ασφάλιση, ενώ 101.721 σε πολίτες και 8.316 σε εταιρείες για μη πληρωμή τελών. Οι ενημερώσεις γίνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Οι πολίτες που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν ειδοποιήσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ οι υπόλοιποι μέσω της ΑΑΔΕ. Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, η ενημέρωση γίνεται ταχυδρομικά.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των ελέγχων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», ή στο oximata.gov.gr με κωδικούς TaxisNet.