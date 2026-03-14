ΑΑΔΕ: Νέος σχεδιασμός έως το 2029 με ψηφιακό μετασχηματισμό, αυστηρότερους ελέγχους και νέους στόχους εξυπηρέτησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε το αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029, στο οποίο αποτυπώνεται ο σχεδιασμός της για τη λειτουργία της επόμενης πενταετίας.

Η νέα στρατηγική της ΑΑΔΕ στηρίζεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και σε νέα αρχιτεκτονική ελέγχων και πληρωμών επιδομάτων και αγροτικών ενισχύσεων, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και με κεντρικό μήνυμα «εύκολο να συμμορφωθείς, δύσκολο να αποφύγεις», όπως αναφέρεται στο κείμενο του σχεδίου.

Το σχέδιο οργανώνεται σε έξι στρατηγικούς στόχους, με σκοπό τη μετάβαση στη «Φορολογική Διοίκηση 3.0», δηλαδή σε ένα μοντέλο λειτουργίας που στηρίζεται στα δεδομένα, διαχειρίζεται τους κινδύνους σε όλα τα επίπεδα και δίνει έμφαση στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Τα έξι πεδία της στρατηγικής αυτής αφορούν:

τη διευκόλυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης,

την αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων,

την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, απάτης και οικονομικού εγκλήματος,

την ενίσχυση της απόδοσης μέσω τεχνολογίας, δεδομένων και ανθρώπινου δυναμικού,

τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας,

την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων με στοχευμένους ελέγχους.

Συγκεκριμένα:

1. Στο πεδίο της συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ προβλέπει:

- απλούστευση διαδικασιών,

- εξατομικευμένη πληροφόρηση,

- αυτόματη προσυμπλήρωση στοιχείων και δηλώσεων,

- προληπτικές δράσεις συμμόρφωσης,

- κίνητρα για συνεπείς φορολογούμενους.

Στους σχετικούς δείκτες έως το 2029 περιλαμβάνονται:

- εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος στο 96%,

- εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στο 99%,

- εμπρόθεσμες πληρωμές στο 90%.

2. Στο πεδίο της εξυπηρέτησης, το σχέδιο προβλέπει:

- μοντέλο εξυπηρέτησης 360 μοιρών,

- πολυκαναλική επικοινωνία,

- ταχύτερη διεκπεραίωση ψηφιακών αιτημάτων,

- επιτάχυνση επιστροφών φόρων,

- περαιτέρω ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών.

Οι βασικοί στόχοι που τίθενται είναι:

- το 95% των ψηφιακών αιτημάτων να ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών κατά μέσο όρο,

- οι αυτοματοποιημένες επιστροφές φόρων να διεκπεραιώνονται σε ποσοστό άνω του 95% μέσα σε 30 ημέρες,

- οι ηλεκτρονικές end-to-end διαδικασίες εξυπηρέτησης να φθάσουν το 80%.

3. Στο σκέλος των ελέγχων, το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει:

- αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης,

- μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις,

- κεντρικό συντονισμό φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων,

- νέα στρατηγική είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στους σχετικούς δείκτες περιλαμβάνονται:

- μείωση κατά 40% του ποσοστιαίου κενού εισοδήματος φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα,

- μείωση του κενού ΦΠΑ έως το 2029 στον μέσο όρο της ΕΕ,

- μείωση των απωλειών εσόδων από λαθρεμπόριο,

- αύξηση κατά 100% της εισπραξιμότητας έναντι των πραγματικών ληξιπρόθεσμων χρεών.

4. Για την χρήση της Τεχνολογίας και το ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται:

- αναβάθμιση των βασικών πληροφοριακών συστημάτων,

- στρατηγική αξιοποίησης δεδομένων στη λήψη αποφάσεων,

- δημιουργία DataLab,

- προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου,

- εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού,

- ενίσχυση της συνεργασίας και της εργασιακής ευημερίας.

Οι ειδικοί δείκτες περιλαμβάνουν:

- διατήρηση μέσης αποδοτικότητας υπηρεσιών άνω του 95%,

- αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων,

- ποσοστό άνω του 30% των στελεχών να απασχολείται αποκλειστικά με ελέγχους,

- εκπαίδευση του 100% του προσωπικού στα νέα συστήματα και τεχνολογίες.

5. Στον τομέα της οργάνωσης και λογοδοσίας οι δράσεις αφορούν:

- καταγραφή και τυποποίηση διαδικασιών,

- εισαγωγή των αρχών Once Only και Single Point of Contact,

- ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επικοινωνιακής πολιτικής,

- δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων,

- εφαρμογή κριτηρίων ESG,

- χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

6. Στις αλλαγές για την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων περιλαμβάνονται:

- στοχευμένοι και πολυεπίπεδοι έλεγχοι,

- ψηφιοποίηση της διαδικασίας από την αίτηση έως την πληρωμή,

- αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων,

- χρήση τεχνητής νοημοσύνης,

- πλήρεις διασταυρωτικοί έλεγχοι στις αιτήσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στόχος είναι η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων σε ποσοστό 100% για τις συστημικές αιτήσεις εντός ΟΣΔΕ.