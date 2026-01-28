ΑΑΔΕ: Καταπολέμηση φοροδιαφυγής με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων - Τι αλλάζει το 2026

Σε νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού περνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για το 2026 περιλαμβάνει νέες επενδύσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, προβλέπονται: