50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ αύριο στο Περιστέρι με 300 επιχειρήσεις και 8.000 θέσεις εργασίας

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη, επετειακή συνάντηση της εργασίας στην Αθήνα. Αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ανοίγει τις πύλες της η 50ή εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για έναν θεσμό που έχει συμβάλει ουσιαστικά στη σύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας.

Η μεγαλύτερη διήμερη εκδήλωση για την απασχόληση στην πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι), αύριο και μεθαύριο, 23 και 24 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ανοιχτό κόμβο επαγγελματικών ευκαιριών, άμεσων συνεντεύξεων και ουσιαστικής επαφής μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίες προσφέρουν συνολικά πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα προσόντων και ειδικοτήτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και να συμμετάσχουν επί τόπου σε αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένου ραντεβού. Συνιστάται η προσέλευση με επαρκή αριθμό αντιγράφων βιογραφικού σημειώματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η προεγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας εδώ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με μεγάλο αριθμό υποψηφίων και να συγκεντρώσουν βιογραφικά σημειώματα για την κάλυψη των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Για την καλύτερη προετοιμασία τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική λίστα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, των ειδικοτήτων και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ

Περισσότερα για τη ΜΕΜΜΕ εδώ