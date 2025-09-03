100 χρόνια ΔΕΘ: Τα highlights της φετινής επετειακής έκθεσης

Με δέκα θεματικά αφιερώματα θα τιμήσει η φετινή, 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO το 1926.

Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 6-14 Σεπτεμβρίου θα πλαισιώνεται και από ειδικές επετειακές εκδηλώσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η διοργανώτρια ΔΕΘ-Helexpo επισημαίνει ότι με θεματικά και πολυδιάστατα αφιερώματα, ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών-Music Events με δημοφιλείς τραγουδιστές, πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, αλλά και με πολλές εκπλήξεις «η 89η ΔΕΘ φιλοδοξεί να αφήσει το επετειακό της αποτύπωμα στην ιστορία του εκθεσιακού φορέα».

Τα 10 θεματικά αφιερώματα

Το αφιέρωμα AutoThessaloniki αποτελεί ένα από τα εκθεσιακά highlights της 89ης ΔΕΘ, όπως επισημαίνει η διοργανώτρια, προσθέτοντας ότι με το ντεμπούτο του εγκαινιάζει μια νέα, δυναμική πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου. Συγκεντρώνοντας κορυφαίες εταιρείες και εμβληματικές μάρκες του κλάδου, το συγκεκριμένο αφιέρωμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη ματιά στο αύριο της αυτοκίνησης, από τις τεχνολογικές καινοτομίες έως τις λύσεις της καθημερινής μετακίνησης. Στο AutoThessaloniki θα παρουσιαστούν όλα τα νέα μοντέλα που κάνουν πρεμιέρα στην ελληνική αγορά.

Ένα από τα δημοφιλέστερα θεματικά αφιερώματα της ΔΕΘ, αυτό της Akademia, φέρνει πιο κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα με το κοινό, λειτουργώντας ως πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το θεματικό αφιέρωμα Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία θα αναδεικνύει τα πρόσφατα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας με σημαντικά εκθέματα, ειδικά προγράμματα και έξυπνες εφαρμογές.

Στο αφιέρωμα Ελλάδα των περιφερειών - Γεύσεις από Ελλάδα θα φιλοξενούνται τα αυθεντικά προϊόντα, οι τοπικές γεύσεις και οι συνταγές της πλούσιας ελληνικής γης, οι οποίες φημίζονται διεθνώς για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια

Η δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα πρωταγωνιστεί στο εκθεσιακό αφιέρωμα που αποτυπώνει τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και το εμπορικό στίγμα της χώρας. Όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας θα συμμετέχουν ενεργά, παρουσιάζοντας εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Παράλληλα, με αυτόνομη παρουσία θα ξεχωρίζουν τα Επιμελητήρια Ημαθίας και Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πολυσυλλεκτικό προφίλ της φετινής διοργάνωσης.

Το αφιέρωμα Διεθνείς Συμμετοχές, θα φιλοξενεί επίσημες κρατικές συμμετοχές από χώρες που εκπροσωπούνται μέσω των πρεσβειών ή αρμόδιων κρατικών φορέων τους, καθώς και μεμονωμένες ξένες επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση και συνεργασίες στην ελληνική αγορά. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα θα αφορά σε ένα δυναμικό διεθνές παζλ που αναδεικνύει τον εξωστρεφή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Οικολογικός σχεδιασμός, επαναχρησιμοποίηση υλικών και καινοτόμες τεχνολογίες για αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας, θα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του θεματικού αφιερώματος που φέρει τον τίτλο Ενέργεια-Κυκλική Οικονομία. Με απόλυτη εστίαση στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μέσω του αφιερώματος αυτού θα αναδεικνύονται λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προωθούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Το θεματικό αφιέρωμα «Δημόσιο Φορείς-Οργανισμοί και Υπηρεσίες προς τον πολίτη», θα «συστήνει» τον δημόσιο τομέα στο ευρύ κοινό, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να

γνωρίσουν από κοντά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ψηφιακές εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής.

Στο αφιέρωμα «Έπιπλα-Οικιακός Εξοπλισμός», οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν αντιπροσωπευτικά είδη επίπλωσης, αλλά και να πάρουν ιδέες για την ανανέωση του σπιτιού ή του γραφείου μέσα από μια ποικιλία εκθεμάτων και ειδικών προσφορών.

Στην ενότητα «Γαστρονομία και Διατροφή» θα συμμετάσχουν ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μια πλούσια γκάμα προϊόντων λιανικής πώλησης, ενώ, παράλληλα, φιλοξενούνται διάφορες κατηγορίες τροφίμων και ποτών, συνθέτοντας έτσι την εικόνα ενός πολύχρωμου bazaar.