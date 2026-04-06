Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς μπαίνει στην κεντρική πολιτική και ανακατεύει την τράπουλα… Πρόκειται προσωπική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανήκει πλέον στην «προεδρική φρουρά». Στον στενό του κύκλο. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, που έφτασε στην ανώτατη θέση (μέχρι σήμερα) για Έλληνα πολιτικό. Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, το πολιτικό παιδί του Γιούνκερ είχε συζητήσει και στο παρελθόν να κατέβει με τη ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Τελικά, φαίνεται πως ήρθε η ώρα… Το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού αφορά άμεσα και τον κ. Σχοινά. Το έργο που έχει είναι δύσκολο…

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η «βεβαιότητα» για το … «κακούργημα» του Κώστα Καραμανλή. Τριάντα τόσοι αγρότες να έχουν αποφασίσει να εξαπατήσουν όλοι μαζί το ελληνικό δημόσιο και να δέχτηκε να τους διευκολύνει ο Κώστας Καραμανλής; Λίγο δύσκολο. Δεν σκέφτηκε ένας από αυτούς ότι θα ήταν έρμαιο της «οργής» ενός από τους τόσους συντρόφους του στην… παρανομία; Καταλαβαίνει κάποιος ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Ένα πιθανό σενάριο, πάντως, είναι ότι ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε τους αγρότες και έφτιαξε τα χαρτιά τους να έκανε κάποιο λάθος και έτσι να αιτήθηκαν θεραπεία. Κάνανε ένσταση, πως το λένε!

Αλλά το όνομα «Καραμανλής» «πουλάει». Στα Τέμπη εμφανίστηκε ως «δολοφόνος», αφού του χρεώθηκε η καθυστέρηση της 717, η οποία όμως είχε «σκαλώσει» μερικά χρόνια νωρίτερα. Του χρεώθηκε ότι κυκλοφορούσαν τα τρένα, ενώ την ασφάλεια του δικτύου την πιστοποιεί αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή. Σημειωτέον ότι η 717 είχε στην πραγματικότητα ολοκληρωθεί επί των ημερών του και γι αυτό άρχισε να λειτουργεί λίγο καιρό μετά από το δυστύχημα. Κι αφού με την 717 δεν συνέβη το μοιραίο για τον Κώστα Καραμανλή, τώρα ο Κώστας Καραμανλής έγινε και πάλι εγκληματίας για ένα αίτημα θεραπείας τριάντα τόσων αγροτών. Εντάξει, ο Κώστας Καραμανλής θα αποσυρθεί από την πολιτική. Κι όλοι θα είναι πλέον … ευχαριστημένοι.

Ο πρωθυπουργός στο σημερινό του διάγγελμα αναμένεται να κηρύξει τον πόλεμο με το βαθύ κράτος. Να διαχωρίσει την «ήρα από το στάρι». Και να μιλήσει για τις διαχρονικές (πράγματι) ευθύνες. Μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν. Αλλά η ρήξη με το χθες είναι μια αναγκαία κίνηση. Πόσο μάλλον στο πλαίσιο και της Συνταγματικής Αναθεώρησης που έχει εξαγγείλει…

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βαθύς γνώστης των ισορροπιών και μηχανισμών στις Βρυξέλλες θα πρέπει να δώσει μετρήσιμα αποτελέσματα σε σύντομο διάστημα. Η μεταρρύθμιση του τρόπου πληρωμής, η αλλαγή νοοτροπιών και η ψηφιοποίηση της καλλιέργειας αποτελούν το πρώτο τεστ για τον ίδιο. Απαιτητικό. Ας μην ξεχνάμε επίσης πως η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.

Πίσω από αυτά όμως κρύβεται ένας ακόμα σημαντικός λόγος που έπαιξε ρόλο στην επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούει στο όνομα «Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)». Πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2028, όταν κατά πάσα πιθανότητα η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος και στο εξής είναι η πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για τις χρηματοδοτήσεις και τη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Το βάρος της όλης διαδικασίας πέφτει στον… insider των Βρυξελλών.

Κόκκινος συναγερμός στην Αθήνα. Τα σενάρια που εξετάζει η Κομισιόν απασχολούν τις συσκέψεις των αρμόδιων υπουργείων. Σε περίπτωση που παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, στο τραπέζι βρίσκεται το…ενεργειακό lockdown. Δηλαδή, δελτίο στα καύσιμα, μέτρα περιορισμού της κίνησης στους δρόμους, αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων και υποχρεωτική τηλεργασία…

Πέντε υπουργοί της ΕΕ ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών. Στην Ελλάδα προς στιγμή δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση. Το έχουμε ξαναζήσει…

Οι διάλογοι των εμπλεκομένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν μέχρι στιγμής δει το φως της δημοσιότητας δεν δείχνουν δα και…κακούργημα! Για το παραδοσιακό ελληνικό ρουσφέτι μιλάμε. Η ζημιά και η ευθύνη για την κυβέρνηση είναι δεδομένη. Αλλά αυτό απέχει σημαντικά από την αντιπολιτευτική κριτική που ασκείται περί «μαφίας» και άλλων ακροτήτων…

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και…βουλευτές πυκνώνουν τις επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μόνη περίπτωση να επανεκλεγούν είναι να κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός. Ο οποίος συνεχίζει να είναι ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εξηγούμαι: Τη στιγμή που στο Μαξίμου πιέζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο από μηχανής…Αλέξης έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ίδιος και απαράλλαχτος.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις του. Οι αναγνώστες ας κρίνουν…

Για τράπεζες: «Έπρεπε τις κλείσουμε την επομένη των εκλογών. Όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων. Και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση έχοντας βεβαίως ένα μικρό υφεσιακό κόστος εκεί, το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls» (!)

Για την επιστροφή στη δραχμή και το δημοψήφισμα του 2015: «Εκείνο το βράδυ, του 63% του "Όχι" στο δημοψήφισμα, μπορούσα να πάρω τη χώρα και να την πάω όπου θέλω. Αλλά δεν ήμουν ανόητος». Για να προσθέσει: «Θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου ήταν η κορυφαία στιγμή για την έξοδο της χώρας από τη μνημονιακή επιτροπεία. Αν δεν υπήρχε αυτό το δημοψήφισμα, δεν υπήρχε περίπτωση η χώρα να ορθοποδήσει».

Ο οποίος κ. Τσίπρας δηλώνει έτοιμος να παρουσιάσει κόμμα όταν προκηρυχθούν εκλογές. Όμως αντιμετωπίζει σημαντικά οργανωτικά προβλήματα. Στην επαρχία παρακαλούν τα στελέχη του πολίτες για να κάνουν πυρήνες με δέκα άτομα και δεν πάει…κανείς!

Στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν πρόταση μομφής. Με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.

Αφού στη Χαριλάου Τρικούπη μέτρησαν τα κουκιά στην Κεντρική Επιτροπή, τώρα άρχισαν τα σχέδια. Για το ποιοι θα συμμετέχουν στα νέα όργανα. Δηλαδή το Πολιτικό Συμβούλιο και ο νέος Γραμματέας. Δύσκολο σταυρόλεξο η τήρηση των ισορροπιών, η σταυροδότηση και οι νέες συμμαχίες που διαμορφώνονται...Ο πρόεδρος Νίκος είδε ότι ελέγχει 140 στην ΚΕ και όχι 170 που του έλεγε ο κ. Δρούλιας. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης 65, αλλά με συμμετοχή παπανδρεϊκών και φίλων του κ. Κατρίνη.

Για τη θέση του Γραμματέα οι δύο πρώτοι σε σταυρούς (ο κ. Καρχιμάκης και ο κ. Γκλαβίνας) προτιμούν την είσοδό τους στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Και αυτό γιατί με βάση το καταστατικό δεν μπορεί ο Γραμματέας να είναι και υποψήφιος βουλευτής. Ο κ. Τσουκαλάς που είχε ακουστεί δεν φαίνεται να προχωράει καθώς είναι εκπρόσωπος τύπου με πολλά καθήκοντα. Συζητείται η καθόλου ενοχλητική λύση για όλους και σίγουρα όχι για τον πρόεδρο Νίκο, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης... Χωρις όμως να φέρνει κάτι καινούργιo, ή μια νέα δυναμική στο ΠΑΣΟΚ...

Στο υπουργείο Ενέργειας έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας που επεξεργάζεται ολοκληρωμένο πλάνο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Στόχος; Η ενίσχυση της Ελλάδας στον στρατηγικό αυτόν κλάδο που αποτελεί το νέο ευρωπαϊκό next big thing. Έρχονται σχετικοί νόμοι… Οι Βρυξέλλες θέλουν να απεξαρτηθούν στον εν λόγω τομέα από την Κίνα και τους δορυφόρους της, που ελέγχουν τουλάχιστον τις μισές από τις 34 κρίσιμες πρώτες ύλες…

Ο Ανάλγητος