Ζελένσκι: Ζήτησε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από τους ευρωπαίους ηγέτες

Η Ουκρανία κατέθεσε προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα στο Κίεβο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

«Πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις στον επιτιθέμενο, να συνεργαστούμε για το έβδομο πακέτο των κυρώσεων με εμπάργκο στο φυσικό αέριο», έγραψε ο Ουκρανός αξιωματούχος Άντριι Γιερμάκ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Today, 🇪🇺 stands with 🇺🇦. We have passed to the leaders a full anti-Russian sanctions package proposals, worked out by the Yermak-McFaul international team.



We must increase the pressure on the aggressor, work on the 7th sanctions package including a gas embargo.



