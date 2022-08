Ζελένσκι: Το νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας των ΗΠΑ μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτηση του στο Twitter ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για την αποστολή των πυραυλικών συστημάτων HIMARS σχολιάζοντας πως «το νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας των ΗΠΑ μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη».

«Ευχαριστώ πρόεδρε των ΗΠΑ για την ηγεσία σας, την σθεναρή υποστήριξη της Ουκρανίας και την κατανόηση ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Μαζί υπερασπιζόμαστε τις κοινές αξίες της ελευθερίας και στις ΗΠΑ και στην Ουκρανία. Το νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη» ανέφερε συγκεκριμένα.

Thank you @POTUS for your leadership, robust support of 🇺🇦 and understanding that 🇷🇺 is a threat to entire civilized world. Together we are defending values of freedom common to both 🇺🇦 & 🇺🇸. New defense assistance package is bringing us closer to victory