Ζελένσκι: Ιστορική η απόφαση της Κομισιόν σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ιστορική χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δοθεί το πράσινο φως για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως αυτό θα βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει τη Ρωσία.

«Είναι το πρώτο βήμα στην πορεία ένταξης στην ΕΕ που σίγουρα θα φέρει τη νίκη μας πιο κοντά. Ευχαριστώ την φον ντερ Λάιεν και κάθε μέλος της ΕΕ για την ιστορική απόφαση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. Πρόσθεσε ότι αναμένει από τους ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ να εγκρίνουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.