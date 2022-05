Ζελένσκι: Η εκκένωση του Αζοφστάλ από τραυματίες ξεκίνησε

Η απομάκρυνση των τραυματισμένων Ουκρανών στρατιωτών από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη έχει ξεκινήσει, επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με περισσότερους από 260 μαχητές να μεταφέρονται έξω από το εργοστάσιο.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σώσουμε τις ζωές των παιδιών μας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σχετικά με τη διαδικασία εκκένωσης.

President @ZelenskyyUa: "A difficult day. But this day, like all others, is aimed at saving our country & our people. I want to emphasize that Ukraine needs Ukrainian heroes alive." The leader who values human life. 266 Ukrainian servicemen were evacuated from Azovstal as of now pic.twitter.com/XlO9usWo4W