Ζαπορίζια: Έκλεισε ο ένας αντιδραστήρας λόγω των βομβαρδισμών

Ένας από τους δύο λειτουργικούς αντιδραστήρες στο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια έκλεισε εξαιτίας του βομβαρδισμού από τους Ρώσους, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Energoatom.

«Ως αποτέλεσμα ενός ακόμα βομβαρδισμού από τις ρωσικές δυνάμεις στο χώρο του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο έκτακτης προστασίας και η λειτουργική πέμπτη μονάδα έκλεισε», ανέφερε η Energoatom σε σχετική ανάρτηση της στο Telegram.

H εταιρεία προσέθεσε ότι η «μονάδα Νο. 6 συνεχίζει να λειτουργεί στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας» και να παρέχει ηλεκτρική ενέργειας για τις ανάγκες του εργοστασίου.

Ukraine’s military claiming Russia staging false flag ops in and around Enerhodar atomic station to coincide with international factfinding mission. Some reports say they firing from helicopters (which would almost 100pc be Russian). Hard to verify. pic.twitter.com/2M8F5NKCbX