Ζαχάροβα για Κυπριακό: Σταθερή η θέση μας υπέρ μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε σε ανάρτηση στο Twitter πως η χώρα της σχετικά με το Κυπριακό υποστηρίζει τη δημιουργίας μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία είναι και πάγια ρωσική θέση.

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη διευθέτηση του Κυπριακού βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με κοινό διεθνές νομικό καθεστώς, κυριαρχία και ιθαγένεια» έγραψε στο Twitter.

💬#Zakharova: We continue to advocate the settlement of the #Cyprus issue based on the UNSC resolutions, including the establishment of a bi-zonal and bi-communal federation with a common international legal status, sovereignty and citizenship.



☝️ Our approach has not changed. pic.twitter.com/BUGXr2NbYi