Ζ. Μπορέλ: Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες αναμένεται να έχει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όπως ανέφερε ο ίδιος μετά την τηλεδιάσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία συμμετείχε.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται «για διάλογο με την Τουρκία». Ειδικότερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημείωσε: «Συμμετείχα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε μια χρήσιμη συνομιλία με τον Ταγίπ Ερντογάν σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες για να συνεχίσω την αποστολή που ελήφθη από τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σε μήνυμά της στο twitter, η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλή ανταλλαγή απόψεων», ενώ ανέφερε ότι συζητήθηκε η πανδημία, η οικονομική ανάκαμψη και η προετοιμασίας της κοινής αναφοράς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης-Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

