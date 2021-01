Φον ντερ Λάιεν: : Σε θετικό κλίμα η ανταλλαγή απόψεων με Ερντογάν

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία συμμετείχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε μήνυμά της στο twitter, η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλή ανταλλαγή απόψεων», ενώ ανέφερε ότι συζητήθηκε η πανδημία, η οικονομική ανάκαμψη και η προετοιμασίας της κοινής αναφοράς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης-Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Good exchange with Turkish President @RTErdogan.



We exchanged on the #COVID19 situation, the economic recovery and the implementation of tasking of the European Council of December 2020. pic.twitter.com/uiWY5g58Nx