Ξεκινά η γεώτρηση της ExxonMobil στο «Οικόπεδο 10» της Κύπρου – Στο πεδίο σήμερα το γεωτρύπανο

Πλώρη για το Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, όπου θα πραγματοποιήσει τη δοκιμαστική γεώτρηση της Exxon Mobil - Qatar Petroleum έβαλε χθες το βράδυ το πλωτό γεωτρύπανο Stena Forth, σε μια κίνηση που είναι κομβικής σημασίας για τη συνέχιση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που με κάθε τρόπο προσπαθεί να εμποδίσει η Άγκυρα.

Το Stena Forth απέπλευσε από το λιμάνι της Λάρνακας στις 21.30 και αναμενόταν να φθάσει στο σημείο που πρόκειται να αρχίσουν οι εργασίες πρόσδεσης του νωρίς το πρωί σήμερα καθώς η NAVTEX την οποία έχουν εκδώσει οι αρμόδιες κυπριακές Αρχές προβλέπουν τις προπαρασκευαστικές και γεωτρητικές εργασίες να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2022.

Εν τω μεταξύ, η κοινοπραξία Exxon Mobil - Qatar Petroleum υπέγραψε Συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αδειοδότηση και του Οικοπέδου 5 της Κυπριακής ΑΟΖ, μέρος του οποίου αμφισβητεί η Τουρκία.

Η κοινοπραξία έχει εντοπίσει στο Οικόπεδο 10, στο σημείο Γλαύκος, κοίτασμα φυσικού αερίου και η νέα γεώτρηση γίνεται για την επιβεβαίωση του ακριβούς μεγέθους και ποιότητας του κοιτάσματος, που θα κρίνει και τις μελλοντικές κινήσεις της κοινοπραξίας, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για όμορα κοιτάσματα με αυτά της Αιγύπτου, που εκτείνονται και μέχρι το Οικόπεδο 5.

Η Τουρκία σταθερά επιδιώκει τη διακοπή του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση των πόρων στην κυπριακή ΑΟΖ, είτε επικαλούμενη τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων σε ολόκληρη την κυπριακή ΑΟΖ είτε προβάλλοντας τις γνωστές αμφισβητήσεις για μεγάλο μέρος της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας βάσει του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το Οικόπεδο 10 βρίσκεται εκτός πλαισίου της τουρκικής αμφισβήτησης, αλλά και εκτός των παράνομων Οικοπέδων που έχει οριοθετήσει το ψευδοκράτος και έχει παράνομα εκχωρήσει για έρευνες στην τουρκική κρατική εταιρία ΤΡΑΟ.

Έτσι το ενδεχόμενο αντίδρασης επί του πεδίου είναι εντελώς απίθανο πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η κοινοπραξία περιλαμβάνει εκτός από τον αμερικανικό κολοσσό και την κρατική εταιρία του Κατάρ, που αποτελεί τον μόνιμο «χρηματοδότη» του Ταγίπ Ερντογάν.

Ακόμη και για το Οικόπεδο 5 οι άδειες του οποίου παραχωρήθηκαν στην ίδια Κοινοπραξία, η Τουρκία μετά τις πρώτες επίσημες απειλές ότι «δεν θα επιτρέψει σε καμία ξένη χώρα, καμία εταιρία και κανένα πλοίο να εμπλακεί σε μη εξουσιοδοτημένες έρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της και θα υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα δικά της δικαιώματα όπως και εκείνα των Τουρκοκυπρίων», έσπευσε ταυτοχρόνως να βρει τρόπο «διαφυγής». Έτσι, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πρόβαλε ως δέσμευση της κοινοπραξίας ότι δεν θα κινηθεί στο βόρειο τμήμα του Οικοπέδου 5, το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία (ενώ το ενδιαφέρον της κοινοπραξίας στρέφεται στο νότιο τμήμα του Οικοπέδου 5) για να αποφύγει έτσι η Τουρκία την ..εκπλήρωση των απειλών της.

Έτσι ο Μ. Τσαβούσογλου ουσιαστικά αποδέχεται την οριοθέτηση που έχει γίνει μεταξύ Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας εγείροντας αμφισβήτηση για μια περιοχή της οριοθέτησης αυτής, διαφορά η οποία είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιλυθεί μέσω είτε συμφωνίας των τριών χωρών είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Συγχρόνως όμως με την αποδοχή ότι οι Exxon Mobil - Qatar Petroleum δικαιούνται να πραγματοποιήσουν έρευνες και γεωτρήσεις και στο Οικόπεδο 10 και στο νότιο τμήμα του Οικοπέδου 5,πρακτικά η Τουρκία αναγνωρίζει την αδυναμία της να εμποδίσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να «προστατεύσει» όπως η ίδια το εννοεί τα «συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Είναι προφανές ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στην κυπριακή ΑΟΖ με την αποστολή γεωτρύπανου ώστε να επιχειρήσει την επιβολή τετελεσμένων, αλλά πλέον δεν είναι σε θέση να εμποδίσει τις γεωτρήσεις που ξεκινούν στο Οικόπεδο 10 και τις έρευνες που εντός του 2022 θα ξεκινήσουν στο Οικόπεδο 5, ούτε αυτές της TOTAL στο Οικόπεδο 6.

Οι επιλογές αντίδρασης που έχει είναι αρκετές: είτε να εισβάλει στο Οικόπεδο 6 ή 7, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην TOTAL - ENI στο βόρειο τμήμα τους το οποίο διεκδικεί (για τα οποία όμως οι ενδείξεις κοιτασμάτων είναι στο νότιο τμήμα τους), είτε σε Οικόπεδα ανατολικά και νότια της Κύπρου που παράνομα έχει οριοθετήσει το ψευδοκράτος και στα οποία το προηγούμενο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εξαντλητικές σεισμογραφικές έρευνες από την Τουρκική εταιρεία ΤΡΑΟ.

Η κυπριακή NAVTEX για τη γεώτρηση στο Οικόπεδο 10:

ZCZC MA05



19 1400 UTC NOV 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG NW 397/21



PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

FROM 19 NOV 2021 UNTIL 30 JAN 2022 IN

THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:



A. 33-37N 031-22E

B. 33-37N 032-11E

C. 33-17N 032-11E

D. 33-17N 031-22E



ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION IN THE AFOREMENTIONED AREA.



CANCEL THIS MESSAGE ON 31 0100 UTC JAN 2022.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA