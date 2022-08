WP: Πώς η Ουκρανία ξεγελά τους ρωσικούς πυραύλους

Η Ουκρανία μπορεί να υστερεί σε πολεμικό υλικό, αλλά έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο δολωμάτων - ξύλινα ομοιώματα πυραυλικών συστημάτων που μοιάζουν με προηγμένα πυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ - ξεγελώντας τις ρωσικές δυνάμεις οι οποίες σπαταλούν ακριβούς πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς σε εικονικούς στόχους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται δηλώσεις Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, καθώς και ανάλυση φωτογραφιών που εξετάστηκαν από την αμερικανική εφημερίδα.

Όπως αναφέρει, τα ουκρανικά δολώματα είναι κατασκευασμένα από ξύλο, αλλά δεν μπορούν να διακριθούν από το πραγματικό πυροβολικό μέσω του φακού των ρωσικών drones, τα οποία μεταδίδουν τις τοποθεσίες τους σε ναυτικά πυραύλους κρουζ στη Μαύρη Θάλασσα.

«Όταν τα UAV βλέπουν το πυραυλικό σύστημα, είναι σαν ένας στόχος VIP», είπε ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, αναφερόμενος σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που συναντούν αντίγραφα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας.

