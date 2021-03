Υψηλοί τόνοι, απειλές και αλληλοκατηγορίες στη συνάντηση ΗΠΑ-Κίνας στην Αλάσκα

Η διήμερη διάσκεψη αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων στην Αλάσκα, εξελίσσεται σε φιάσκο καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες και απειλές γεγονός που δείχνει ότι οι εντάσεις των υπερδυνάμεων θα συνεχιστούν και επί θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Αρχικά, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν μίλησε μπροστά στον υπεύθυνο για τις διεθνείς σχέσεις του κομμουνιστικού κόμματος Γιανγκ Τζιετσί και τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι για τα προβλήματα που υπάρχουν με την Κίνα, αναφερόμενος και στη «γενοκτονία», όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον των Μουσουλμάνων Ουιγούρων.

Οι ενέργειες της Κίνας «απειλούν τη βασιζόμενη σε κανόνες τάξη που εγγυάται την παγκόσμια σταθερότητα», είπε ο Μπλίνκεν αναφερόμενος επίσης σε ανησυχίες σχετικά με «το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον των ΗΠΑ και τον οικονομικό καταναγκασμό εναντίον των συμμάχων μας»

Παράλληλα, ο αμερικανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια «σύγκρουση» με την Κίνα, αλλά «είναι ανοιχτές στον σκληρό ανταγωνισμό».

«Θα αγωνιζόμαστε πάντα για τις αρχές μας, για τους ανθρώπους μας και για τους φίλους μας», προειδοποίησε ο Σάλιβαν σε αυτή την πρώτη σημαντική κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων μετά την άνοδο στην προεδρία των ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας.

Από την πλευρά του ο Γιανγκ Τζιετσί απάντησε στον Μπλίνκεν, λέγοντας: «Η Κίνα εναντιώνεται σθεναρά στην αμερικανική ανάμιξη στις εσωτερικές της υποθέσεις. Έχουμε εκφράσει την ισχυρή αντίθεσή μας σε κάθε τέτοια ανάμιξη και θα λάβουμε αυστηρά μέτρα σε αντίδραση».

Το κορυφαίο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας απείλησε μάλιστα ότι το Πεκίνο θα λάβει «αυστηρά μέτρα» εναντίον της «αμερικανικής ανάμιξης» στα εσωτερικά του και αξίωσε να «εγκαταλειφθεί η νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου».

