ΥΠΕΞ: Μήνυμα για την Εθνική Ημέρα της Λιθουανίας

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους Λιθουανούς με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Λιθουανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Φέτος, η Ελλάδα και η Λιθουανία γιορτάζουν την 30ή επέτειο από την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων το 1992», προσθέτει.

🇬🇷🤝🇱🇹

We extend our heartfelt congratulations to all Lithuanians on the occasion of Lithuania's National Day!



This year, #Greece and #Lithuania celebrate the 30th anniversary of the re-establishment of their diplomatic relations in 1992.@LithuaniaMFA @Lithuania_in_GR